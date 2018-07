PSA will angeblich Opel-Entwicklungszentrum zerschlagen

Schreck zur Abendstunde: In der Ulmer Straße ist am Montagabend ein Teil der Fahrbahndecke unter einem Auto eingebrochen. Die Fahrerin trug leichte Verletzungen davon. Bei der näheren Untersuchung der Straße wurde festgestellt, dass der Asphalt an dieser Stelle in einem größeren Bereich unterhöhlt war. Wie die Polizei mitteilt, soll nach ersten Ermittlungen ein Wasserrohrbruch die Ursache gewesen sein.

Deutlicher hätte kaum zu Tage treten können, wie dringend notwendig die am Montag ohnehin gestartete Sanierung der Ulmer Straße ...