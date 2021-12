Prunkvolle Weihnachtskrippe im Schlossmuseum

Das Schlossmuseum ist am Heiligen Abend sowie an beiden Weihnachtsfeiertagen jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist auch der Raum mit den prunkvollen Barockkrippen. Diese gehören nach Einschätzung von Experten zu den bedeutendsten Barockkrippen weit über den schwäbischen Raum hinaus.

Die beiden Szenerien „Geburt Jesu“ und „Hochzeit zu Kana“ wurden im Auftrag des im Schloss Ellwangen residierenden Fürstpropstes Anton Ignaz Fugger-Glött um 1760/70 in Auftrag gegeben. Die rund 100 Figuren sind aus Holz geschnitzt oder in Wachs gegossen. Erst vor Kurzem wurden die Ellwanger Krippen in einer Zeitung aus Magdeburg beschrieben.