Prozess gegen Bad Kissinger Ex-OB beginnt Ende Mai

Würzburg (dpa/lby) - Wegen Vorteilsnahme und Steuerhinterziehung muss sich der ehemalige Bad Kissinger Oberbürgermeister Karl Heinz Laudenbach Ende Mai vor Gericht verantworten. Das Landgericht Würzburg ließ die Anklage der Staatsanwaltschaft zur Hauptverhandlung zu, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Der Prozess soll am 26. Mai beginnen. Dem Angeklagten würden Vorteilsnahme und Steuerhinterziehung in drei Fällen zur Last gelegt.

Laudenbach, der von 2002 bis 2008 Oberbürgermeister von Bad Kissingen war, sitzt bereits seit vergangenem August in Untersuchungshaft. Im Zusammenhang mit dem Verkauf zweier Immobilien an eine Schweizer Firma soll der damalige Amtsinhaber Gelder in Höhe von rund 434 000 Euro entgegengenommen haben.

Mitteilung