Prozess: 1500 Euro für gebrochene Nase

Dieser Schlag hat gesessen: Weil er einem Security-Mitarbeiter bei einer Fasnetsfeier in Bad Buchau die Nase gebrochen und ihn zudem übel beleidigt hat, musste sich ein 19-Jähriger am Freitag vor dem Amtsgericht Biberach verantworten. Das Urteil: 1500 Euro Schmerzensgeld.

Ein Splitterbruch am Nasenbein, eine Gehirnerschütterung, Nasenbluten: Die Begegnung mit einem 19-Jährigen auf einer Fasnetsfeier Anfang Januar in Bad Buchau hat bei einem Security-Mitarbeiter schmerzhafte Spuren hinterlassen. Zwei Wochen sei er krank geschrieben gewesen, berichtete der Mann Richter Ralph Ettwein, und sein Geruchssinn sei wegen eines verletzten Nervs wohl dauerhaft geschädigt.

Vor Gericht wirkte der Angeklagte ruhig und unauffällig, war entgegenkommend und im Großen und Ganzen geständig. „Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich ihm eine mitgegeben habe, aber ich kann es nicht ausschließen“, äußerte er sich zum Vorwurf der Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung. „Beleidigungen sind gefallen, das gebe ich zu.“

Allerdings ergänzte der 19-Jährige die von Staatsanwältin Amelie Gerteis vorgetragene Anklageschrift um eine Vorgeschichte: Die gegen 21.15 Uhr stattgefundene Auseinandersetzung im Festzelt sei nicht von ihm ausgegangen. Stattdessen habe er zwischen seinem Kumpel und einem anderen Festbesucher schlichten wollen und sei dazwischen gegangen. Daraufhin seien sofort drei Security-Mitarbeiter auf ihn losgegangen, um ihn aus dem Zelt zu schaffen. Das habe er als unfair empfunden: „Im Endeffekt fliege ich raus, obwohl ich gar nichts gemacht habe.“ Auf dem Weg nach draußen hätten ihm die Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts zudem den Arm im Abführgriff umgebogen und ihn, nachdem er über die Schmerzen klagte, nur noch weiter verdreht. Draußen hätten sie sein Gesicht gegen einen Bauzaun gedrückt.

Diese Schilderungen konnten die drei als Zeugen geladene Security-Kräfte weder bestätigen noch widerlegen. Sie alle waren von einem Kollegen erst später als Verstärkung hinzugerufen worden. Der seitliche Ausgang, zu dem der Angeklagte zunächst hinausgeleitet wurde, hatte sich nämlich wegen eines Bauzauns als Sackgasse erwiesen. Aufgabe des Geschädigten war es daraufhin, den jungen Mann durch den Hauptausgang zu befördern. Verhielt sich der alkoholisierte, aber nicht komplett betrunkene 19-Jährige zunächst ruhig, sei er beim Hinausgehen immer aggressiver geworden, berichtete der Zeuge. Doch dann sei alles ganz schnell gegangen: „Er hat den Anschein gemacht, dass er normal läuft und in dem Moment habe ich – zack! – eine Faust im Gesicht gehabt.“

Ob der Angeklagte ihm einen gezielten Schlag verpasst oder doch eher einen Zufallstreffer gelandet hatte, das konnte jedoch während der Verhandlung nicht geklärt werden. Und es erwies auch als gar nicht mal so relevant. Juristen sprächen hier von einem „Eventualvorsatz“, erläuterte Richter Ettwein. Er gehe nicht davon aus, dass der Angeklagte bewusst dem Security-Mitarbeiter eine reingehauen habe, um ihm die Nase zu brechen – aber er habe es eben billigend in Kauf genommen.

Die Folgen sind bis heute spürbar

Ettwein selbst äußerte Verständnis für den jungen Mann. Der Sicherheitsdienst habe wohl tatsächlich den Falschen erwischt, sein Ärger sei da „ein bissle nachvollziehbar“ gewesen, so Ettwein: „Aber es muss sich halt in einem normalen Rahmen bewegen.“ Er hätte ja auch einfach motzen können, ohne gleich zu beleidigen und zuzuschlagen, redete der Richter dem Angeklagten ins Gewissen. Der Geschädigte leide schließlich bis heute an den Folgen seiner Tat.

Und an diesem Umstand änderte auch die Aussage eines weiteren Zeugen nichts. Der 26-Jährige sprach von einem „Fehlverhalten der Security-Mitarbeiter“, präsentierte sich als Kenner der Szene und war nicht nur mit dem Angeklagten befreundet, sondern auch mit den anderen Zeugen bekannt. „Das Gewaltpotenzial ist bei vielen Securitys relativ hoch angesiedelt – da sind viele von denen darauf aus, dass jemand an dem Abend eins auf die Schnauze kriegt“, behauptete er. „Das eigentliche Tatgeschehen haben sie aber gar nicht mitgekriegt“, bemerkte Ettwein trocken, der die Zeugenaussage als „relativ unbrauchbar“ einstufte.

Für den Angeklagten sprach dagegen, dass er bisher nicht als Schläger in Erscheinung getreten war. Aufgefallen war er jedoch wegen Verkehrsdelikten wie das mehrmalige Fahren ohne Führerschein. Auch zu einer Geldstrafe war er bereits verurteilt worden. Wolfgang Henne von der Jugendgerichtshilfe stellte dem jungen Mann dennoch eine gute Sozialprognose aus. In der Vergangenheit hatte er zwar zwei Ausbildungen abgebrochen, aber mittlerweile über eine Leiharbeitsfirma eine Beschäftigung bei einem namhaften Industriebetrieb gefunden. Einig waren sich Henne, Ettwein und Staatsanwältin Gerteis, bei ihm wegen mangelnder Reife das Jugendstrafrecht anzuwenden.

Richter Ettwein schloss sich dem Plädoyer der Staatsanwältin an und verurteilte den Angeklagten schließlich zu einem Schmerzensgeld von 1500 Euro und dazu, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Betrag mag vielleicht hoch auf ihn wirken, wandte sich Ettwein an den Angeklagten. Doch damit könne er sich sicher ein zivilgerichtliches Verfahren ersparen; erfahrungsgemäß komme der Geschädigten dann nicht mit weiteren Forderungen auf ihn zu.

Zudem appellierte er an den jungen Mann, sich künftig mehr am Riemen zu reißen: „Einfach mal die Füße still halten, es wird nicht billiger. Es gibt keinen Mengenrabatt vor Gericht und auch kein Bonusheftchen.“