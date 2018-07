Protestler stürmen Israels Botschaftsgebäude in Kairo

Kairo (dpa) - Der Tod von fünf Polizisten an der Grenze zu Israel bringt viele Ägypter seit Wochen in Rage. Nun entlud sich die Wut auf den Nachbarn in schierer Gewalt. Bei schweren Ausschreitungen gegen die israelische Botschaft in Kairo wurden nach offiziellen Angaben drei Ägypter getötet. 1049 Menschen seien verletzt worden, darunter 46 Polizisten und Soldaten, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der von heftigen Zusammenstößen mit Sicherheitskräften begleitete Sturm auf die Botschaft droht das Land in eine politische Krise zu stürzen.