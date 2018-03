Aalen - „Es sind eben nur Gerüchte.“ Aytac Sulu wiegelt ab. Im Lauf des Dienstags war in mehreren Medien vermeldet worden, Sulu, Kapitän des Fußball-Drittligisten VfR Aalen, würde zum Zweitligisten Karlsruher SC wechseln.

Kein Gerücht hingegen ist, dass der Deutsche Fußball-Bund DFB den Einspruch, den der VfR nach der 2:3-Niederlage in Saarbrücken eingelegt hatte, abgelehnt hat. Der VfR wird, so bestätigt Geschäftsführer Guido Walter, reagieren: „Wir haben die Sache rechtlich prüfen lassen und werden noch einmal Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen.“

Ganz abwegig scheint die Vorstellung, Sulu würde zum KSC wechseln, nicht zu sein. Schließlich hat beim Zweitligisten Aalens Ex-Trainer Rainer Scharinger das Sagen. Scharinger und der 25-jährige Innenverteidiger Aytac Sulu kennen sich bestens, nicht nur aus ihrer gemeinsamen Zeit beim VfR. Schon zu Oberligazeiten beim SV Sandhausen (2003), beim Bahlinger SC (2005), bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim (2007) und beim VfR (2009) arbeiteten die beiden zusammen. Der KSC, momentan 15. der 2. Liga, wäre also die fünfte Station, zu der Sulu Scharinger folgen würde.

Vor zwei Wochen, als Aalen zu Hause Dynamo Dresden mit 1:0 besiegte, war Sulu bester Aalener, auf der Tribüne saß damals Rainer Scharinger. Zudem läuft der Vertrag des gebürtigen Heidelbergers Sulu beim VfR zum Saisonende aus. Sulu aber bremst eventuelle Wechselgerüchte aus: „Es ist noch gar nichts entschieden – weder in Richtung Aalen noch in Richtung Karlsruher SC.“

VfR-Geschäftsführer Walter würde seinen Kapitän gerne halten: „Vom Karlsruher SC weiß ich nichts, aber dass Aytac Sulu bei seinen momentanen Leistungen bei verschiedenen Vereinen im Gespräch ist, das ist unter diesen Umständen normal.“ Noch hat Sulu beim VfR bis zum 30. Juni unter Vertrag.

Entschieden ist hingegen, dass der Einspruch des VfR, das Spiel vom 5. April in Saarbrücken sei in der zweiten Hälfte nach 44:05 Minuten und damit nicht regelkonform abgepfiffen worden, im Einzelrichter-Verfahren abgelehnt worden ist. Der VfR lag, als Schiedsrichter Christian Dietz (Kronach) das Spiel beendete, mit 2:3 zurück, da Saarbrückens Lukas Kohler in der 89. Minute getroffen hatte. Das Sportgericht erkannte auf Tatsachenentscheidung des Unparteiischen. Es sei nicht ersichtlich, dass die Entscheidung des Schiris mit hoher Wahrscheinlichkeit das Spielergebnis zu Ungunsten der Aalener beeinflusst habe, was aber nach der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB Voraussetzung für einen erfolgreichen Einspruch sei. Gegen die Entscheidung hat der VfR Einspruch erhoben, nun wird vor dem DFB-Sportgericht mündlich verhandelt.