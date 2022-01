Prominenter Online-Besuch für die SPD Bodenseekreis

Die SPD Bodenseekreis lädt zur traditionellen Kundgebung zum Drei-Königs-Tag am Donnerstag, 6. Januar ein. „Die SPD im Kreis freut sich, als Referenten hierfür den Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil, den Präsidenten der Zeppelin-Universität Prof. Klaus Mühlhahn und eine Vertreterin von „Omas gegen Rechts“ begrüßen zu dürfen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Wie bereits im Vorjahr findet die Kundgebung der SPD nicht persönlich, sondern digital statt. „Wir wissen auch um unsere eigene Verantwortung. Um unnötige Kontakte maximal zu beschränken, haben wir deshalb entschieden, die Kundgebung online stattfinden zu lassen, um die Sicherheit für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewährleisten“, so der SPD-Kreisvorsitzende Leon Hahn.

In maximal 15-minütigen Inputs werden die Input-Geber dabei im TED-Talk-Format zu relevanten Themen aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft sprechen. Nach den Impulsen besteht die Möglichkeit, in digitalen Räumen direkt mit den Referenten für 20 Minuten ins Gespräch zu kommen. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitglieder der SPD rund um den See.

Das neue Format hatte sich bereits im Vorjahr bewährt und soll auch unabhängig von der Corona-Pandemie eine Möglichkeit sein, um den direkteren Austausch und Diskurs zwischen Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft sowie den Bürgern zu fördern, teilt die SPD weiter mit. „Wir wollen als SPD Bodenseekreis bewusst alte Wege verlassen und neue Formate dauerhaft installieren, um auch Menschen außerhalb der SPD-Strukturen zu erreichen. Denn schließlich sind wir eine moderne Mitmach- Partei, die allen Menschen im Bodenseekreis den Kontakt und den Austausch anbieten möchte“, so SPD-Kreischef Leon Hahn.

Erneut werden auch die Langenargener Sternsinger nicht fehlen, wie es bei einer Drei-Königs-Veranstaltung dazugehört. Sie werden die traditionellen Segenswünsche digital überbringen und gleichzeitig wieder um Spenden für die Bedürftigen bitten.