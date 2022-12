Prominente Starterin am Jahresende in Kempten

Zahlreiche Laufveranstaltungen in der Region haben es in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie schwer gehabt. In diesem Jahr ist vieles wieder anders – und die Teilnehmerzahlen bei den Läufen schnellen wieder in die Höhe. So auch beim traditionellen Silvesterlauf in Kempten, an dem in diesem Jahr laut Mitteilung auch die ehemalige Olympiateilnehmerin Sabrina Mockenhaupt am Start stehen wird.

In ihrer langen und erfolgreichen Karriere ist Mockenhaupt 45-mal deutsche Meisterin geworden. Dazu hat sie an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilgenommen. „Wir freuen uns riesig über ihre Teilnahme!“, teilen die Veranstalter in Kempten mit. Mockenhaupt gehört natürlich zu den Favoritinnen beim Lauf über die zehn Kilometer. Eine gute Rolle wollen auch Madlen Kappeler und Charlotte Heim spielen. Bei den Männern steht unter anderem der Profitriathlet Fabian Eisenlauer am Start.

So hoch ist die Prämie für einen neuen Veranstaltungsrekord

Für einen neuen Veranstaltungsrekord winkt eine Prämie in Höhe von 100 Euro. Den Rekord bei den Frauen hält seit 2019 Miriam Dattke (34:20 Minuten), bei den Männern lief im selben Jahr Philipp Pflieger in 30:32 Minuten.

Neben dem Lauf über zehn Kilometer gibt es an Silvester in Kempten auch einen Lauf über fünf Kilometer. Der Start ist für beide Läufe jeweils um 13.30 Uhr im Illerstadion. Vom Stadion aus führt die fünf Kilometer lange Laufrunde ein bisschen an der Iller entlang, über den parkähnlichen Illerdamm und wieder zurück.