Prokschi Immobilien spendet für Kinder in der Region

Stephan Prokschi (Mitte) freut sich über die Scheckübergabe in Höhe von jeweils 3.300 Euro an Frau Reichert (links) – der Kinderstiftung Ravensburg und Sabine Reischmann (rechts) – der Sonja Reischmann Stiftung. Diese unterstützen und fördern die Kleinsten, die gerade in diesen Zeiten oftmals zu kurz kommen. Für Stephan Prokschi ist es besonderes wichtig, die Stiftungen in der Region mit einer Geldspende zu unterstützten. Diese leisten sehr wertvolle Arbeit und setzen sich für Chancengleichheit von benachteiligten Familien und Kindern ein. Foto: SZ