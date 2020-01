In einem Schreiben wenden sich „Landshut“-Aktivist Martin Rupps, ehemalige Landshut-Geiseln sowie -Befreier an die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das historische Flugzeug wurde nach Friedrichshafen transportiert, um in einer Ausstellung aufzugehen. Doch es gibt mit dem Bund Streit um die langfristige Finanzierung. Jetzt wenden sich einige Beteiligte an die Politik:

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Frau Bundesministerin für Kultur und Medien,

die Bundesregierung hat in ihren Koalitionsvertrag einen Erinnerungsort "Landshut" aufgenommen - ein Museum, das an den sogenannten Deutschen Herbst 1977 und seiner Kumulation in der Entführung einer Lufthansa-Maschine nach Mogadischu/Somalia erinnert. Der Deutsche Herbst 1977 bedeutete die bislang größte terroristische Herausforderung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zugleich kann und soll ein solcher Erinnerungsort die Bedrohung durch Terroristen bis in die jüngste Gegenwart anschaulich machen.

Zur kürzlichen Halbzeitbilanz der Großen Koalition gehört, dass in Sachen "Landshut" nichts passiert ist. Das Bundesministerium für Kultur und Medien stellt auch keine zeitnahe Umsetzung in Aussicht.

Stattdessen haben Sie, Frau Ministerin Prof. Monika Grütters, verfügt, den Wissenschaftlichen Beirat "Landshut" nicht mehr einzuberufen, bis es in der Angelegenheit Neues gibt - was einer Entmachtung des Gremiums gleichkommt. Zugleich haben Sie die Mittel für ein "Landshut"-Zeitzeugen-Projekt als wissenschaftlicher Grundlage für das "Landshut"-Museumskonzept auf Eis gelegt - im Wissen, dass bei diesem Projekt die Zeit drängt.

Der Projektstillstand in Sachen "Landshut" ist für sehr viele Menschen in Deutschland, die eine lebendige Erinnerung an den Deutschen Herbst 1977 haben, unbegreiflich. Sie zählen zur zahlenmäßig stärksten Generation in Ost- und Westdeutschland, den sogenannten Babyboomern - einer Generation, der Sie Drei persönlich angehören.

Besonders wenig begreiflich erscheint dieser Projektstillstand den ehemaligen Geiseln der 1977 entführten Lufthansa-Maschine "Landshut" und ihren Angehörigen sowie den ehemaligen Mitgliedern der Grenzschutzgruppe 9, die in einer dramatischen Oktober-Nacht 1977 unschuldige Frauen und Männer aus einem fliegenden Sarg befreit haben.

Mit ihrer Unterschrift unter die angehängte Erklärung wenden sich ehemalige Geiseln, ihre Angehörigen und die Befreier der Geiseln direkt an Sie. Weitere werden hinzukommen. Eine Online-Petition, in der sich Bundesbürger an den Bundestag wenden, ist in Vorbereitung.

Es ist den vielen Befürwortern eines Erinnerungsorts "Landshut" nicht vermittelbar, dass die Bundesregierung einen solchen Ort zwar schaffen, aber nicht dauerhaft betreiben will. Die "Landshut"-Geiseln waren als Staatsbürger Opfer politischer Gewalt.

Sie, sehr geehrte Frau Prof. Grütters, lassen versunkene Schiffe bergen und für einen dreistelligen Millionenbetrag noch ein Kunstmuseum in Berlin bauen. Am Geld kann das Projekt nicht scheitern!

Sie selbst haben eine Arbeitsgemeinschaft "Orte der Demokratiegeschichte" ins Leben gerufen. Der Erinnerungsort "Landshut" ist geradezu mustergültig ein solcher Ort. Er gehört dauerhaft vom Bundesministerium für Kultur und Medien finanziert, analog zum Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn.

In den Deutschen Herbst 1977 fällt die Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer. Und die Entführung und glückliche Befreiung von Passagieren einer "Lufthansa"-Linienmaschine. Die Geschichte des Deutschen Herbstes 1977 erschließt die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis in die Gegenwart - auch und gerade für künftige Generationen!

Mit freundlichen Grüßen, stellvertretend für die Unterzeichner

gez. Dr. Martin Rupps

Liste Unterzeichner - Stand 14. Januar 2020

Ehemalige "Landshut"-Geiseln und ihre Angehörigen

Hannelore Brauchart, Dorothe Köster, Gabriele von Lutzau, Diana Müll, Andreas Pittelkow, Jürgen Vietor

Ehemalige "Landshut"-Befreier und weitere ehemalige Mitglieder der Grenzschutztruppe 9

Dieter Fox, Rainer Hammermeister, Werner Heimann, Joachim Hümmer, Franz Joepgen, Werner Losert, Ulrich Ludwig, Aribert Martin, Klaus-Werner Müller, Klaus Nordheimer-Ehrlich, Dr. Wolfgang Oschkenat, Werner Sintic, Klaus Starke