Projekt „Ballschule“ bringt Kinder in Bewegung

Die Rotary Hilfe Ellwangen/Aalen fördert in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg ein neues Bewegungs- und Ernährungskonzept an der Grund- und Hauptschule Röhlingen. Ziel ist es, auch übergewichtige Kinder für Bewegung zu begeistern.

Von unserem MitarbeiterMartin Bauch

Fußballtrainer Christoph Daum fasste es einmal so zusammen: „Da es die frühere Straßenspielkultur, wie wir sie kennen, so gut wie nicht mehr gibt, braucht unser Nachwuchs eine Alternative. Sie lautet: vielseitige, ballbezogene Grundlagenschulung. Nur so können unsere jungen Talente wirklich reifen“. Die Rede ist hier wohlgemerkt nicht davon, Kinder schon in jungen Jahren zu Profis in Sachen Fußball, Handball oder Volleyball zu machen. Vielmehr soll die Freude am Ballspiel im Vordergrund stehen. So ganz nebenbei kommen dann die Dinge wie Bewegungskoordination oder Spieltechnik hinzu.

Das Projekt „Ballschule“ des Instituts für Sport und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg hat hierfür ein eigenes Konzept entwickelt. Dabei musste sie das Rad nicht von Grund auf neu erfinden, sondern hauptsächlich jene Erkenntnisse umsetzen, die sie in jahrelanger Forschung gewonnen hat. Neben der Bewegungsförderung gehört auch eine kompetente Ernährungsberatung mit zum Konzept.

Die Grund- und Hauptschule Röhlingen zeigte sich überzeugt vom Projekt der Ballschule Heidelberg und möchte es gern nach dem regulären Schulunterricht an ausgesuchten Nachmittagen seinen Kindern und deren Eltern anbieten. Der Rotary Club Ellwangen/Aalen ist bereit, dieses bislang einmalige Projekt im Ostalbkreis für die nächsten zwei Jahre zu finanzieren. Die Kosten liegen bei 2500 Euro pro Jahr. Daneben hat sich auch die AOK Ostwürttemberg bereit erklärt, ihre Ernährungsexpertin Silvia Frank kostenfrei für den Part der Ernährungsberatung zur Verfügung zu stellen.

Angebot für Übergewichtige

Der Aufruf zum Mitmachen richtet sich auch an Kinder mit Übergewicht. Denn Übergewicht im Kindesalter stellt eine ernst zu nehmende Gesundheitsstörung dar. Eine der Ursachen ist fast immer Bewegungsmangel. In üblichen Angeboten verlieren übergewichtige Kinder schnell den Spaß am Sporttreiben. Dem will das Institut der Universität Heidelberg mit körpergerechter Bewegung entgegenwirken. Ziel ist dabei, den Spaß an der körperlichen Aktivität zu entdecken, spielend die Fitness zu trainieren sowie sinnvolle Ess- und Trinkgewohnheiten zu lernen.

In den nächsten Wochen will sich die Grund- und Hauptschule Röhlingen mit einem Informationsbrief an die Eltern wenden. Darin soll für dieses einmalige Projekt geworben werden.