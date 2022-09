Projekt Alfried stellt erste Ergebnisse vor

Friedrichshafen (sz) - Projekt Alfried arbeitet seit Januar 2021 an Lösungen für das komplexe Mobilitätssystem der Stadt Friedrichshafen. Das Konsortium aus elf Projektpartnern und der Stadt Friedrichshafen als Partner laden für Donnerstag, 29. September, von 9.45 bis 17 Uhr, zur Vorstellung des Projektes ein. Im regionalen Innovations- und Technologietransfer-zentrum (Ritz) werden erste Projektergebnisse rund um die Smart-City-Leitstelle, zur intelligenten Verkehrsinfrastruktur, zu Kommunikationskomponenten zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur und zur digitalen Plattform vorgestellt. Gezeigt werden außerdem Demonstratoren und Sensoren rund um vernetzte Mobilität, wie Kommunikationseinheiten, verschiedene Messgeräte, Verkehrssimulation sowohl virtuell als auch in einer Miniaturumgebung. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Neben verschiedenen Vorträgen aus einzelnen Teilaspekten des Projektes folgt eine Projektvorstellung in der Smart-City-Leitstelle und in einer Miniaturumgebung mithilfe von autonomen Mini-Trucks. Diskutiert wird auch der Anwendungsfall für das Projekt Alfried im innerstädtischen Waren- und Lieferverkehr.

Am Nachmittag haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die einzelnen Teilvorhaben der Projektpartner detaillierter kennen zu lernen. „Wir freuen uns, dass wir das Projekt Alfried hier am Standort Friedrichshafen begleiten können. Dadurch gestalten wir aktiv die Mobilität der Zukunft hier am Standort. Zudem ist es eindrucksvoll mitzuerleben, wie die Projektpartner ihren Teil zum Ausbau einer smarten Stadt beisteuern“, so Dieter Stauber, Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen. Die Veranstaltung endet mit einer Podiumsdiskussion zum Testfeld Friedrichshafen.

Innerstädtischer Warentransport und Werkverkehr stellen laut Pressemitteilung besonders Städte und Regionen mit einer hohen Anzahl an Industrieunternehmen vor Herausforderungen. Der zunehmende Verkehr durch Lastkraftwagen und die im Vergleich langsam angepasste Infrastruktur sind oft Gründe für Verkehrshindernisse wie Staus und Unfälle. Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung liefern Lösungen für diese Herausforderungen, die das Testfeld Friedrichshafen und die Stadt Friedrichshafen als gute Umgebung für komplexe Mobilitätssysteme abbildet. Im Rahmen von Alfried werden Infrastrukturkomponenten, Systeme und Konzepte für das automatisierte und vernetzte Fahren (AVF) weiterentwickelt, erforscht und erprobt.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter www.iwt-bodensee.de/event/alfried-first-insights. Ansprechpartnerin zur Veranstaltung ist Larissa Graf, E-Mail: graf@iwt-bodensee.de Verbundkoordinator ist das Institut für Wirtschaft und Technik GmbH (IWT) am Fallenbrunnen. Ansprechpartnerin zum Projekt Alfried ist Celina Herbers, E-Mail: herbers@iwt-bodensee.de. Weitere Informationen unter www.alfried.net.