Progymnasium: Sanierungsarbeiten stehen an

Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat Bad Buchau am Dienstag, 9. April, ab 18 Uhr in der Mensa der Federseeschule. Die Tagesordnung: aktuelle Berichte und Verschiedenes; Sanierung der Heizzentrale und der Brandschutzmaßnahmen am Progymnasium (Auftragsvergaben); Bauvoranfrage zum Neubau einer Heubergehalle und eines Fahrsilo, Möwenweg Bad Buchau; Aufstellung einer Elektromobilitäts-Ladesäule durch die EnBW – Klärung der Standortfrage und Abschluss eines Gestattungsvertrags; Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern für die Feuerwehrangehörigen; Umbesetzung von Ausschüssen/Gremien, aufgrund des Fraktionsaustritts von Stadtrat Elmar Bechtle und der Ernennung von Stadtrat Klaus Schultheiß zum Bürgermeister von Kanzach; Festlegung des Straßennamens für das Gewerbegebiet „An der Riedlinger Straße“; Anpassung der Stellplatzgebühren für Wohnmobile.