Programm fürs Poolbar Festival in Feldkirch steht

Die Poolbar startet mit neuen Band ins neue Jahr. Mit dabei sind auch die Sportfreunde Stiller. Sie werden das Poolbar Festival am 8. Juli rocken. Viele weitere Bands folgen. An der geografischen Schnittstelle von Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Schweiz bietet das Poolbar Festival ein außergewöhnliches Programm im Alten Hallenbad sowie auf der Reichenfeldwiese in Feldkirch.

Lange war es still um die Sportfreunde Stiller, die legendäre Indie-Rock-Ban. Jetzt kommt sie nach Feldkirch – und das mit im Gepäck. Sie hat das gesamte Hitarsenal aus über 25 Jahren Bandgeschichte dabei. Elektronischen Sound made in Austria direkt aus der österreichischen Hauptstadt gibt’s dann mit HVOB. Die Band kehrt auf die Konzertbühnen zurück und tourt mit ihrem demnächst erscheinenden Album „Too“ um die Welt. Am 15. Juli stehen HVOB live im Alten Hallenbad auf der Bühne.

Die ganze Nacht zu elektronischen Klängen tanzen, dafür sorgt auch Salute am 13. August bei der DJ Parade. In Wien geboren lebt der Producer mittlerweile in Manchester und sorgt mit emotionalen Klängen, gepaart mit klassischem UK-Garage-Sound für ausgelassene Stimmung und stampfende Beine.

Ein Höhepunkt wird auch das Open Air im Reichenfeldpark sein. Local Natives liefern mit ihrem verträumten Indie-Pop, kräftigen Melodien und unverkennbaren Stimmen den idealen Sound für warme Sommerabende. Zu sehen gibt es die fünfköpfige Band am 12. Juli unter freiem Himmel im Reichenfeldpark.

Ätna ist ebenfalls zu Gast beim Poolbar Festival 2022. Ätna steht für futuristischen Sound dank der Verschmelzung von Synthies-Melodien, organischer Beats und einer unverkennbaren Stimme. Sie kehren dieses Jahr mit einem elektronischen Live-Set am 6. August nach Feldkirch zurück.

Auch Oska ist wieder zu Besuch im Alten Hallenbad und sorgt erneut für magische Momente mit zauberhafter Stimme und träumerischen Gitarrensound. Ihr Debütalbum „My World, My Love, Paris“ erscheint am 25. Februar. Zusammen mit Some Sprouts, die gemäß ihrem Motto „We don´t live the pop dream, but we are living the dream pop” sowohl Schwermut als auch Frohsinn mit treibenden Pop-Melodien zu tanzbaren Hymnen verwandeln, liefern Oska und Some Sprouts am 11. August zusammen eine Double-Headliner-Show.

Moderner Singer-Songwriter mit Popstarappeal – JC Stewart spielt am 21. Juli als Support für Jeremy Loops. Der Nordire, der zusammen mit Lewis Capaldi tourte und Songs aufnahm, ist einer der vielversprechendsten Newcomer des Jahres.

The Death Set bringen das Publikum definitiv in Stimmung – für einen unvergesslichen Abend in reinster Punk-Manier am 13. Juli, direkt aufs Trommelfell.

Auch lyrisch starten das Poolbar Festival direkt ins neue Jahr und sorgt mit der Ticketliteratur für poetische Freuden in Form von literarischen Miniaturen auf jedem gekauften E-Ticket. Das Poolbar Team und Literatur Vorarlberg freuen sich auf viele Einreichungen, auf Lyrisches und Erzählerisches, auf Visuell-Poetisches und Sprachspielerisches, auf Gedanken und kritische Worte, auf Aufrufe und Anklageschriften, auf Geständnisse und Erkenntnisse, heißt es in einem Aufruf der Veranstalter. Alle, deren Texte ausgesucht wurden, werden bei jeder Verwendung namentlich genannt und sind eingeladen, ihre Texte bei der Poolbar Ticketliteratur-Lesung selbst vorzutragen. Einreichefrist ist der 10. März 2022. Die Poolbar bittet um E-Mails an ahoi@poolbar.at.

Tickets für alle angekündigten Shows sowie Festivalpässe und Punktekarten sind online unter NTRY Ticketing und an den bekannten VVK-Stellen erhältlich. Das Poolbar Festival wird gefördert von BMKOES Kunst & Kultur, Land Vorarlberg, Stadt Feldkirch, Regierung des Fürstentums Liechtenstein/Ressort Kultur, Kulturstiftung Liechtenstein, AKM, SKE sowie zahlreichen PartnerInnen und Freunden. Mehr Infos gibt online unter www.poolbar.at.