Programm fürs Bluesfest steht

Das Programm für das 26. Bluesfest Gaildorf am 5. und 6. Juli steht. Den Abschluss am Samstag, 6. Juli, macht Gitarrist Mike Zito mit seiner siebenköpfingen Band. Einen Vorgeschmack können sich Bluesfans schon am kommenden Samstag, 30. März, holen. Denn dann ist Zito bei der Winterbacher Kuluturinitiative Rock in Winterbach in der „Strandbar 51“ zu Gast.

Den Auftakt machen Nico Duportal & The Sparks. Duportal hat den Ruf, einer der profiliertesten Blues-Gitarristen Frankreichs zu sein. Besetzung: Nico Duportal (Gesang, Gitarre), Pascal Mucci (Schlagzeug, Backing vocals), Abdell Bouyousfi (Bass), Olivier Cantrelle (Tasten, Backing vocals), Alex Bertein und Sly Téjérizo (Saxofon).

Von Israel in die USA

Anschließend folgt Guy King mit Band. King, geboren und aufgewachsen in Israel, zog mit 21 Jahren nach Amerika, zunächst nach Memphis, dann nach New Orleans, später nach Chicago. Besetzung: Guy King (Gesang), Cédric le Goff (Keyboards), Kris Jefferson (Bass), Fabrice Bessouat (Schlagzeug), Alessandro Di Bonaventura (Trompete), Luca Di Giammarco (Saxofon).

Billy Branch & The Sons Of Blues aus den USA. Harp-Spieler und Sänger Billy Branch (67) gastiert seit 1995 nun zum fünften Mal in Gaildorf. Besetzung: Billy Branch (Harp, Gesang), Andrew „Blaze” Thomas (Schlagzeug, Gesang), Sumito Ariyoshi (Keyboards, Gesang), Marvin Little (Bass, Gesang), Giles Corey (Gitarre, Gesang).

Caron Minoy „Sugaray“ Rayford (USA) ist in jeder Hinsicht ein Schwergewicht. Das Gaildorfer Publikum genoss ihn schon beim Bluesfest 2015. Besetzung: Sugaray Rayford (Gesang), Alastair Greene (Gitarre), Drake „Munkihaid“ Shining (Keyboards), Aaron Liddard (Saxofon), Giles Straw (Trompete), Allen Markel (Bass), Lavell Jones (Drums).

Kai Strauss & The Electric Blues All-Stars aus Deutschland bringen den Briten Paul Lamb mit. Besetzung: Kai Strauss (Gitarre, Gesang), Alex Lex (Schlagzeug), Kevin Duvernay (Bass), Nico Dreier (Keyboards), Thomas Feldmann (Saxofon, Harp), Paul Lamb (Harp). Hamilton Loomis (USA) ist ein vom „Guitar Player“ gefeierter Gitarristen, Harp-Bläser und Sänger aus Texas. Der 43-Jährige Loomis ist ein kreativer Songschreiber. Besetzung: Hamilton Loomis (Gesang, Gitarre, Harp), Fabian Hernandez (Saxofon, Keyboards, Gesang), Will Morris (Schlagzeug).

Mel Gibsons Schwiegersohn

Mit Kenny Wayne Shepherd tritt einer der Großen des US-Bluesrocks auf. Sein Name wird in einem Atemzug mit Joe Bonamassa, Beth Hart und Walter Trout genannt. Zu Shepherds treusten Fans zählt wohl Hannah Gibson, Tochter des Schauspielers Mel Gibson. Die beiden sind verheiratet und haben fünf Kinder. Besetzung: Kenny Shepherd (Gitarre, Gesang), Noah Hunt (Gesang), Joe Krown (Piano, Orgel), Kevin McCormick (Bass), Chris Layton (Schlagzeug). Fürs Finale sorgt die Mike Zito Big Blues Band mit Sängerin Whitney Shay. Zito trat schon 2013 mit der Royal Southern Brotherhood in Gaildorf auf und 2015 mit seiner Gruppe The Wheel. Besetzung: Mike Zito (Gitarre, Gesang), Lewis Stephens (Piano, Orgel), Terry Dry (Bass), Matthew Johnson (Schlagzeug), Tom Holland (Gitarre), Eric Demmer (Saxofon), James Boulet (Trompete), Whitney Shay (Gesang).