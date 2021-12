Programm des Stadttheaters Konstanz für die Zeit der Feiertage - Stücke mit Liebe, Leidenschaft und viel Humor

Auch an den Feiertagen und zwischen den Jahren bleiben am Stadttheater Konstanz keine Wünsche offen. Gespielt werden Stücke mit Liebe, Leidenschaft und viel Humor.

Neben „Anna Karenina“ ist im Stadttheater die Kriminalkomödie von John Buchan und Alfred Hitchcock „Die 39 Stufen“ zu sehen, ein rasantes und turbulentes Theatervergnügen. In der Spiegelhalle werden in „Muttersprache Mameloschn“ drei jüdische Frauen, drei Generationen, drei Lebensentwürfe vorgestellt und eine Menge Unausgesprochenes. Autorin Sasha Marianna Salzmann erzählt in einer leichten, unsentimentalen Patchwork-Technik mit Zorn, Herz und Witz. Dazu kommen in der Werkstatt zwei traumhafte Solo-Abende: „All das Schöne“, in dem sich Dominik Puhl ungestüm in die Herzen des Publikums spielt, sowie der Liederabend „Kurz vor Kuss“ von und mit Jonas Pätzold.

Auch Silvester kommt immer völlig überraschend und schneller als man denkt. Warum am 31. Dezember nicht die Zeit bis zum Sektkorkenknallen mit einem Theaterbesuch überbrücken? Allerdings sollte man sich sputen. Für „Kurz vor Kuss“ in der Werkstatt gibt es nur noch Restkarten. Gleich zweimal steht im Stadttheater „Die 39 Stufen“ auf dem Programm (16 und 20.30 Uhr), währenddessen wird in der Spiegelhalle um 17 und um 21 Uhr „Muttersprache Mameloschn“ gezeigt.

Natürlich kommen auch Kinder und Familien auf ihre Kosten – bei „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ nach Michael Ende (ab 6 Jahren) und bei „Angeknipst!“ (ab 3 Jahren). Hier rappelt es ganz gehörig im Karton, wenn all die zauberhaften Roboterwesen zum Leben erwachen, albern, tollpatschig, liebevoll, verletzbar und allzu menschlich. Die Uraufführung von Barbara Fuchs und Jörg Ritzenhoff ist ein poetisch-witziges Vergnügen für Klein und Groß!

Wer Lust auf Theater an den Feiertagen bekommen hat, findet unter www.theaterkonstanz.de Informationen zu Karten und Angebot.