Programm der Musikfestspiele ist erschienen

Vom 25. bis 29. Mai finden die 26. Musikfestspiele Schwäbischer Frühling unter der Intendanz von Prof. Linus Roth in Ochsenhausen und Rot an der Rot statt. Artist in Residence wird der Schweizer Cellist Christian Poltéra sein.

Bereits zwei Mal mussten Liebhaber der klassischen Musik auf die Musikfestspiele Schwäbischer Frühling mit den bewährten Live-Konzerten verzichten. Vergangenes Jahr konnte zumindest eine Streaming-Variante ein wenig Festival-Stimmung in die Wohnzimmer zaubern. Für 2022 sind die Verantwortlichen zuversichtlich, dass alle geplanten Veranstaltungen in Präsenz stattfinden können. Die Vorbereitungen laufen, das Programm ist inzwischen erschienen.

Eröffnet werden die Festspiele am 25. Mai, 19.30 Uhr im Bibliothekssaal Ochsenhausen mit dem Klaviertrio Es-Dur von Joseph Haydn, passend zum Franck-Jahr mit der Sonate für Violine und Klavier A-Dur von César Franck, sowie dem Klavierquintett f-Moll von Johannes Brahms. Es spielen Linus Roth, Esther Hoppe (Violine), Veronika Hagen (Viola), Christian Poltéra (Cello) sowie seine ständige Klavierbegleiterin Kathryn Stott.

Am 26. Mai, 18 Uhr ist das Hagen Quartett zu Gast in Ochsenhausen. Mit dem Streichquartett es-Moll von Dmitri Schostakowitsch sowie dem Streichquintett C-Dur von Franz Schubert erwartet die Zuhörer passend zu Christi Himmelfahrt erhebende Musik.

Ein Kammermusik-Abend der etwas anderen Art bietet das Festival am 27. Mai, 19.30 Uhr. Unter dem Titel „Paganini – Der Teufelsgeiger“ wird der kroatisch-albanische, klassische Gitarrist Petrit Çeku gemeinsam mit Linus Roth begeistern.

Mit dem „Bach-Abend“ am Samstag, 28. Mai, 19.30 Uhr wird die Bach-Reihe fortgesetzt. Nachdem Linus Roth beim digitalen Schwäbischen Frühling die sechs Sonaten und Partiten für Violine solo von Johann Sebastian Bach aufgeführt hatte, spielt Christian Poltéra die sechs Suiten für Violoncello solo auf dem berühmten Mara-Cello von Antonio Stradivari.

Ergänzt wird der Abend durch eine Lesung von Wolf Wondratschek aus seiner Erzählung Mara, in der das Cello selbst über sein spannendes Leben berichtet. Für den bewährten Meisterkurs in Kooperation mit der Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden-Württemberg, konnte Hansjörg Schellenberger gewonnen werden, ehemaliger Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker. Bei der Matinee, am 29. Mai, 11 Uhr werden die Studierenden der Meisterklasse Werke aus der Literatur für Oboe präsentieren.

Das Abschlusskonzert mit den Stuttgarter Philharmonikern, Linus Roth und Christian Poltéra, findet am 29. Mai, 17 Uhr in der Klosterkirche St. Verena in Rot an der Rot statt: Mit dem Konzert für Oboe d’amore, Streicher und Basso continuo A-Dur von Johann Sebastian Bach, dem Cellokonzert D-Dur von Joseph Haydn sowie dem Konzert für Violine und Orchester e-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy klingen die Festspiele 2022 aus.

Geschenkgutscheine sind ab sofort erhältlich. Kartenvorverkaufsbeginn ist der 21. Februar. Vorbestellungen werden bereits entgegengenommen und mit Beginn des Kartenvorverkaufs bearbeitet. Das Festspielprogramm ist bei der Geschäftsstelle des Musikfestivals erhältlich.