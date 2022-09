Prof. Dirk Baecker auf die Seniorprofessur für Organisations- und Gesellschaftstheorie berufen

Friedrichshafen (ZU) - Die Zeppelin Universität (ZU) hat Prof. Dr. Dirk Baecker auf die Seniorprofessur für Organisations- und Gesellschaftstheorie berufen. Baecker ist einer der renommiertesten zeitgenössischen Soziologen und einer der wichtigsten Vertreter der Systemtheorie, wie es in der Pressemitteilung heißt. Ausgehend von Überlegungen zu einer Theorie der nächsten Gesellschaft beschäftigt ihn unter anderem die Frage, wie die Digitalisierung das Denken und den Umgang mit der Welt verändert.

Baecker, geboren 1955 in Karlsruhe, studierte Soziologie und Nationalökonomie in Köln und Paris. Nachfolgend wurde er bei Niklas Luhmann an der Universität Bielefeld promoviert, habilitierte sich dort im Fach Soziologie. Nach Forschungsaufenthalten an der Stanford University, Kalifornien, und der Johns Hopkins University, Maryland, war Baecker Gastforscher am Department for Accounting and Finance der London School of Economics and Political Science. Es folgten Gastprofessuren und Lehraufträge an den Universitäten Wien und Basel, bevor er zunächst den Reinhard-Mohn-Lehrstuhl für Unternehmensführung, Wirtschaftsethik und sozialen Wandel und später den Lehrstuhl für Soziologie an der Universität Witten/Herdecke übernahm. Von 2007 bis 2015 hatte Baecker den Lehrstuhl für Kulturtheorie und -analyse an der ZU inne. Anschließend – und bis zuletzt – war er als Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und Management und als Seniorprofessor für Soziologie und Management an der Universität Witten/Herdecke tätig, blieb in dieser Zeit aber der ZU als Gastprofessor verbunden.