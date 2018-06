Produzent Hofmann hält an Wulff-Film fest

Berlin (dpa) - Die Trennung des Ehepaars Wulff hat keine Auswirkungen auf das von Fernsehproduzent Nico Hofmann („Rommel“) geplante Dokudrama um die Affäre des früheren Bundespräsidenten. „Das Projekt wird auf jeden Fall gemacht, daran ändert sich nichts“, sagte eine Sprecherin Hofmanns am Mittwoch auf Anfrage.

Ob die Trennung in dem Stück vorkomme, werde die weitere Arbeit an dem Stoff zeigen. Regisseur Thomas Schadt („Der Mann aus der Pfalz“) und Drehbuchautor Bernd Lange („Sturm“, „Requiem“) arbeiten den Angaben zufolge bereits an dem Projekt. Hofmanns Produktionsfirma Teamworx verhandelt dafür über die Rechte an dem Buch „Affäre Wulff“ von Martin Heidemanns und Nikolaus Harbusch. Zudem sei man weiterhin in Kontakt wegen Bettina Wulffs Buch „Jenseits des Protokolls“, sagte die Sprecherin. Hofmann gehört zu den wichtigsten Produzenten von zeithistorischen Dramen in Deutschland.