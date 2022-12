Produkte des Ziegenhof Ensmad ausgezeichnet

Der Ziegenhof Ensmad aus Langenenslingen ist bei der Deutschen Milch- und Käseprüfung 2022/23 mehrfach ausgezeichnet worden. Die „Ensmader Chevrolle" des Bioland-Betriebs erhielt von Käseexperten und Verbrauchern den Qualitätspreis in Gold. Dies teilt der Ziegenhof mit.

Der bundesweite Wettbewerb wird jedes Jahr vom Verband für Handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) ausgeschrieben. Diesmal wurden 181 handwerklich hergestellte Käse und Milchprodukte bei der „Deutschen Milch- und Käseprüfung 2022/2023“ von Verbrauchern und Experten unter die Lupe genommen und beurteilt. Diese Zahl stelle einen neuen Rekord für den Verband dar, heißt es in der Mitteilung.

Das große Interesse sei auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Einerseits habe der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung die Prüfung, die sich früher ausschließlich auf Käse beschränkte, erweitert, sodass auch Milchprodukte geprüft werden. Die Bandbreite umfasse jetzt neben Käseprodukten aller Art auch Butter, Joghurt, Eis und Desserts. Andererseits sie die Anzahl der Betriebe, die ihre Milch in handwerklicher Produktion selbst verarbeiten, in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen. Waren es vor Corona rund 850 Bauernhöfe, so sind es jetzt über 1050 Betriebe, an die sich der Wettbewerb in erster Linie richtet. Da der Verband jedoch nach wie vor nur 25-mal das Prädikat „cum laude“ verleiht, ist die Konkurrenz um eine derartige Auszeichnung härter.

Die Prüfung unterteilt sich in zwei Teilprüfungen: Die Qualitätsprüfung bei der die Jury aus 24 Käseexperten in Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack beurteilt, und die Publikumsprüfung, bei der Verbraucher um ihre Meinung gebeten werden. Nur wer bei beiden Prüfungen überzeugte, erhielt das Prädikat als Käse oder Milchprodukt „cum laude“. Der Ziegenhof Ensmad wurde ausgezeichnet für die Produkte Chevrolle (Qualitätspreis in Gold, Hofkäse cum laude, Publikumspreis), Honigblüten (Qualitätspreis, Publikumspreis) und Asche'n'Roll (Qualitätspreis) und darf die Auszeichnungen nun ein Jahr führen.