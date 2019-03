Pro Spaichingen tritt mit voller Liste an

Spaichingen (pm) - Auch zur kommenden Gemeinderatswahl am 26. Mai wird die freie Wählervereinigung „Pro Spaichingen“ wieder mit einer vollen Liste antreten. Bei der Nominierungsversammlung am Donnerstag im Schützenhaus wurden von den Anwesenden 18 Vertreter gewählt, davon sechs Frauen.

Vor der Wahl wurden Hans-Otto Müller als Versammlungsleiter, Markus Wissmann als Protokollführer und Silke Kimmich als Stimmenauszählerin bestimmt. Zur Wahl stellten sich 18 Bewerber, sowie zwei Ersatzkandidaten. Nominiert wurde in geheimer Wahl. Die Auswertung der Stimmzettel ergab, dass sämtliche 18 Bewerber sowie beide Ersatzkandidaten für den Wahlvorschlag Pro Spaichingen gewählt wurden.

An der Spitze der Liste steht der amtierende Stadtrat und CDU-Kreisrat Harald Niemann. Von den 18 Bewerbern waren 16 an der Nominierungsversammlung persönlich anwesend. Die Kandidaten decken mit einem Alter von 20 bis 68 Jahren, vom Auszubildenden bis zum Rentner, nahezu das gesamte Bevölkerungsspektrum ab, so der Bericht der Vereinigung.

Auf den Wahlvorschlag wurden gewählt: Harald Niemann, 51, Unternehmer, Landschafts- und Gartenbau,

Angela Wanke, 51, Geschäftsführerin,

Bernd Flaig, 47, Industriekaufmann,

Markus Wissmann, 54, Sparkassen-Betriebswirt,

Michael Keck, 49, Betriebsleiter,

Sebastian Schäfer, 28, Projektleiter im Vertrieb,

Roland Reichmann, 56, Kraftfahrer, Landwirt,

Lisa Haug, 20, Azubi zur Kauffrau für Marketingkommunikation,

Claudia Keck-Schwandt, 46, Heilpraktikerin,

Maria Mastromanno, 50, Heilpraktikerin, angehende Erzieherin,

Sandra Haug, 49, Unternehmerin, Spediteurin,

Olaf Großmann, 53, Rentner,

Elmar Villringer, 68, Unternehmer / Fußbodentechnik,

Robert Anic, 49, selbständig / Industriebau,

Petra Würfel, 51, selbständig / Zoo-Fachgeschäft,

Idris Sirkinti, 41, selbständig / Trockenbau,

Yilmaz Güney, 43, selbständig / Gastronomie,

Walter Wanke, 55, selbständig / Parkettlegermeister.