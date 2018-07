Privatsphäre des Kindes akzeptieren

BAD SAULGAU (amm) - Vom Umgang Jugendlicher mit elektronischen Medien handelte eine weitere Veranstaltung im Rahmen der kreisweit angelegten Vortragsreihe „ElefAnt (Eltern erfahren Antworten)“. Die Referenten zeigten unmissverständlich auf, dass die große bunte Multimediawelt in vielen Bereichen längst nicht so harmlos ist wie sie zunächst scheint – und die Jugendlichen keinesfalls alleine gelassen werden dürfen.

Filmen, fotografieren, Musik aufnehmen, Emails verschicken – die Zeiten, in denen etwa das Handy „nur“ zum Telefonieren Verwendung fand, sind längst vorbei. Entscheidend ist, was „cool“ ist – und dazu zählt bei einigen Jugendlichen nicht nur das Musik hören per Handy. „Snuff-Videos“ oder „Happy-Slapping-Videos“ sind auch „in der Provinz“ gängige Begriffe – und klingen erst mal recht harmlos. Letzteres heißt etwa übersetzt: fröhliches Schlagen. Bloß: Fröhlich sind diese per Handy aufgenommenen und danach in aller Regel massenweise verbreiteten Filme ganz und gar nicht. Opfer solcher Prügelszenen sind entweder fremde oder bewusst ausgewählte Personen. „Das ist einfach hirnlose Gewalt“, sagt Jörg Singer, Leiter des Jugendhauses in Mengen, „und das ist nicht nur in Berlin trendy, sondern auch bei uns“. Wer „auf dem Laufenden“ sein will, kann im Internet schnell die passenden Seiten dazu finden – und sich die „aktuellen Schlägereien“ in der Region herunter laden. Der Begriff „Snuff-out“ kann übersetzt werden mit „jemanden auslöschen“ – und so „grausam“ muss man sich auch die Inhalte dieser Videos vorstellen. „Ich wär froh, ich hätt da Manches gar nicht gesehen“, so Jörg Singer, „da gibt es Bilder, die vergisst man nie wieder“. Zwar ist es grundsätzlich verboten, derart Gewalt verherrlichende Videos Jugendlichen zugänglich zu machen, zu verbreiten oder herzustellen. Doch das Verbot scheint nicht zu greifen – die meisten Jugendlichen kommen, so der Referent, irgendwann mit derartigen menschenverachtenden Aufnahmen in Kontakt.

Jörg Singer gibt aber auch zu bedenken, dass sich nicht wenige Jugendliche vor solchen Aufnahmen richtig gehend ekeln, gleichzeitig aber unter starkem Gruppenzwang stehen. „Die Internetseiten werden inzwischen ganz gut überwacht“, so Jörg Singer, „aber bei den Tauschbörsen gibt es massenhaft Gewalt verherrlichende und pornografische Bilder und Videos“. Eine große Gefahr sei, dass die Jugendlichen irgendwann abstumpfen, den Kontakt zur Realität völlig verlieren und nicht mehr wüssten, was etwa „normale Sexualität“ ist. Der Referent spricht sich für den Einsatz von Jugendschutzfiltern aus – auch wenn diese nicht alles ausfiltern können. „Wir verwenden im Jugendhaus „Parents-friend“, das Programm ist gut“. Es gäbe aber auch noch andere, die kostenlos vom Internet herunter geladen werden könnten.

“Neben „World of Warcraft“ ist insbesondere „Metin 2” grade ganz populär”, so der Sozialpädagoge über Computerspiele, die viele Jugendliche derart fesseln können, dass sie kaum zu bewegen sind, sich zum Essen an den Tisch zu setzen. Kein Wunder: Die Spiele –oder besser: die blutigen Kämpfe - laufen auch bei ausgeschaltetem Computer weiter. Dabei geht es einzig darum, ein möglichst hohes Level zu erreichen, und das binnen kürzester Zeit. Übers Netz Andere kennen lernen und sich austauschen – darum geht es bei den Online-Communities, die in den Vergangenheit wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Insbesondere im Schüler- oder Studi-VZ sind inzwischen Millionen von Schülern und Studenten registriert. „Doch Vorsicht mit der Bekanntgabe von persönlichen Daten“, so Kerstin Weber von der Jugendagentur Ju-max in Sigmaringen. Auch Erwachsene könnten sich problemlos einloggen und möglicherweise „Opfer“ suchen. Auch sei es ein Leichtes, auf diesem Weg über Andere „falsche und beleidigende Sachen“ zu verbreiten. „Akzeptieren Sie die Privatsphäre ihres Kindes“, rät die Sozialarbeiterin den wenigen Eltern, die sich an diesem Abend auf den Weg in die Aula der Brechenmacherschule Bad Saulgau gemacht haben, „statt ständig zu kontrollieren, stellen sie lieber gemeinsame Regeln auf, die beidseitig eingehalten werden müssen“. Je mehr Erfolgserlebnisse und Anerkennung die Jugendlichen im „richtigen Leben“ hätten, um so weniger bräuchten sie sich diese über die elektronischen Medien zu holen. „Den Stecker ziehen nützt nichts, dann bricht ein großer Teil des sozialen Lebens ihres Kindes ab“, so Kerstin Weber. Besser sei es, mit den Jugendlichen in stetem Kontakt zu bleiben, nachzufragen und auch in schwierigen Zeiten Anerkennung, Liebe und Akzeptanz zu vermitteln. (amm)