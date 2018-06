Privatsender über DVB-T2 HD freischalten - So geht's

Am 29. März beginnt in weiten Teilen Deutschlands der Regelbetrieb des neuen Antennenfernsehens DVB-T2 HD. Nach einer dreimonatigen Übergangsphase werden die Privatsender ab Ende Juni nur noch gegen Gebühr zu empfangen sein. So gelingt die Freischaltung.

Guthabenkarten: Die Guthabenkarten zum Freischalten der Privatsender im neuen Antennenfernsehen DVB-T2 HD (Regelbetrieb startet am 29. März) gibt es ab sofort im Handel. Eine Karte gilt für ein Jahr und kostet 69 Euro. Die Karten gibt es im Elektronikmarkt, im Fachgeschäft und demnächst auch online bei Freenet TV.

Freenet-TV-ID: Zum Freischalten brauchen Zuschauer den Code von der Guthabenkarte und ihre Freenet-TV-ID. Dabei handelt es sich um eine Identifikationsnummer für das Empfangsgerät. Sie hat elf Stellen und findet sich auf der Rückseite der Empfangsbox oder des CI+-Moduls.

Freischalten im Netz: Unter www.freenet.tv/freischaltung trägt man eine E-Mail-Adresse und die Freenet-TV-ID ein. Anschließend wird der Guthabencode eingerichtet. Über die E-Mail-Adresse wird die Freischaltung bestätigt. Außerdem gibt es einen Hinweis, wenn wieder ein neuer Code fällig wird.

Freischalten per Telefon: Bei der telefonischen Registrierung werden Code und Gerätenummer einem Kundendienstmitarbeiter durchgesagt. Man kann die Nummern laut Freenet TV auch einem Computerassistenten über die Telefontastatur durchgeben. Die Telefonnummer lautet +49 221 46708700 und ist täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr zum Ortstarif erreichbar. Bei der telefonischen Registrierung muss keine E-Mail-Adresse angegeben werden.

Freischalt-Webseite