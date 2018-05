Pritschenwagen- und Autofahrer wollen gleichzeitig überholen

Glimpflich ist ein Unfall mit mehreren Beteiligten am Donnerstag gegen 8.50 Uhr in der Steinenberger Straße in Bad Waldseee verlaufen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Stadtmitte und hatte einen vorausfahrenden Pritschenwagen mit Anhänger überholen wollen. Dabei erkannte er nicht, dass vor dem Gespann eine ältere Radfahrerin fuhr, die der 25-Jährige Pritschenwagenfahrer gerade überholen wollte. Als sich der Autofahrer bereits in Höhe des Anhängers befand, scherte der Fahrer des Pritschenwagens aus und der Anhänger streifte den überholenden Pkw. Dieser prallte danach noch mit dem linken Vorderrad gegen den Randstein. Während der Schaden am Anhänger etwa 1000 Euro beträgt, entstand am Auto des jungen Mannes wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro.