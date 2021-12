Prinzing spendet 3000 Euro für neue Schule

Mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro hat die Prinzing Elektrotechnik GmbH den Lions Club Ostalb-Ipf unterstützt, der in Mosambik eine weitere Schule baut. Der Club hat in Mosambik bereits zwei Vorschulkindergärten gebaut, für welche er auch den laufenden Unterhalt bezahlt. Mit dem Neubau einer weiteren Sekundarschule will der Lions Club die Kinder von der Vorschule bis zur Berufsausbildung begleiten. „Unsere Spende soll einen Beitrag zur Linderung der Hungersnot in einem der ärmsten Länder der Welt leisten. Nur durch Bildung, und damit durch Hilfe zur Selbsthilfe, lässt sich die Not in diesen Ländern beseitigen“, so Prinzing-Geschäftsführer Josef Zeller. Unser Foto zeigt v.l.n.r. Geschäftsführer Josef Zeller bei der Übergabe des Schecks an den derzeitigen Präsidenten des Lions Club Ostlb-Ipf, Pater Albert Knebel, und Schatzmeister Otto Kieninger (alle Personen sind geimpft und getestet).