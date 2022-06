primion übernimmt soziale Verantwortung für Hilfsbedürftige

Stetten am kalten Markt (sz) - Bei der Jahresfeier der primion Technology GmbH in Stetten, einem seit 27 Jahren weltweit erfolgreichen Anbieter für integrierte Sicherheitssysteme, Zutrittskontrolle und Zeiterfassung, haben die Mitarbeiter wie in jedem Jahr eine Tombola zugunsten eines karitativen Zweckes veranstaltet. Die dabei eingenommene Summe wurde von der Unternehmensleitung aufgestockt und so konnte CEO Jorge Pons (rechts) vor kurzem einen Scheck über insgesamt 4000 Euro an Sebastian Metzger (links) vom Dekanat Sigmaringen des Caritasverbandes übergeben. Mit den Spenden werden unter anderem spezielle Projekte wie Sprach- und Integrationskurse unterstützt und Hilfe im Alltag geleistet. FOTO: primion