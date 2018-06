Primin Eisenbarth teilt sich das Rennen in Kirchzarten gut ein

Pirmin Eisenbarth hat beim Black Forest Ultra Bike Marathon in Kirchzarten im Schwarzwald teilgenommen. Die Strecke über 114 Kilometer und 3200 Höhenmetern wurde gleichzeitig als deutsche Meisterschaft im Bereich Marathon ausgetragen. Am Ende war es Rang 16.

Für Pirmin Eisenbarth vom Stevens MTB Racing Team stand diese Wochenende der Saisonhöhepunkt an. Mit einer sehr guten Vorbereitung über die vergangenen Wochen hinweg gelang Eisenbarth Platz 16. 1000 Mountainbiker waren am Start, davon kamen 100 in der Wertung der deutschen Meisterschaft. Eisenbarth schaffte es auf Rang 16.

Kurz nach dem Start war bereits das erste Kräftemessen angesagt. 1000 Höhenmeter am Stück galt es zu bewältigen. „Meine Beine wollten sich einfach nicht drehen, so wie ich das wollte, dieser Anstieg war ein echter Kampf für mich“, sagte Eisenbarth. Oben angekommen konnte Pirmin Eisenbarth sich im Windschatten einer guten Gruppe gut regenerieren. „Von hier an lief es besser und besser“, meinte er. Die Gruppe harmonierte und überholte Fahrer um Fahrer. In einer der langen und sehr schnellen Schotterabfahrten mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern schaffte Eisenbarth sich etwa 30 Kilometer vor der Ankunft mit einem weiteren Fahrer abzusetzen. Das Duo harmonierte hervorragend und so gelang es beiden, sich nach hinten abzusichern und gleichzeitig am letzten Anstieg mit 600 Höhenmetern auf viele weitere Fahrer aufzufahren. „Mit einer Siegerzeit von 4:09 Stunden ist es extrem wichtig sich das Rennen gut einzuteilen und vor allem für den Schlussanstieg Kräfte zu sparen. Ich verpflegte mich sorgfältig, trank viel und achtete genau drauf, nicht zu überziehen. Das war der Schlüssel zum Erfolg bei den deutschen Meisterschaften“, betonte Eisenbarth. Als 16. überquerte er mit einer sehr guten Leistung am Ende die Ziellinie.