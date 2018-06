Preußen Münster stellt Trainer Dotchev frei

Münster (dpa) - Fußball-Drittligist Preußen Münster trennt sich von Trainer Pavel Dotchev. Der 47-Jährige wurde einen Tag nach der 1:3-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart II freigestellt. Das gab der Verein bekannt.

Preußen-Präsident Marco de Angelis und Sportvorstand Carsten Gockel teilten dem Deutsch-Bulgaren Dotchev die Entscheidung in einem persönlichen Gespräch am Donnerstagmorgen mit.

Dotchev hatte das Traineramt bei den Preußen im Januar 2012 übernommen und die Mannschaft in die Drittliga-Spitzengruppe geführt. In der aktuellen Spielzeit gewann die Mannschaft nur eine von sieben Begegnungen und belegt in der Tabelle lediglich den 16. Platz. Das 1:3 gegen den VfB war die zweite Heimniederlage nacheinander. Nach Preußen-Angaben wird vorläufig Sportvorstand und Geschäftsführer Gockel das Training der Mannschaft leiten.

Vereinsmitteilung