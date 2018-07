Presse: Jude Law und Sienna Miller bändeln wieder an

London (dpa) - Der britische Schauspieler Jude Law und seine Ex- Verlobte Sienna Miller nähern sich offenbar wieder an. Laut britischen Boulevardzeitungen sind die beiden in New York mehrmals zusammen ausgegangen. Miller wurde zudem vor Laws Wohnung abgelichtet, das sie nur wenige Minuten nach ihm verließ. Seit Tagen gibt es Gerüchte, dass die beiden wieder zusammen sind. Das Schauspieler-Paar hatte sich 2004 verlobt und Anfang 2006 wieder getrennt, weil Law mit einem Kindermädchen fremd gegangen war.