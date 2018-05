Premiere: Erste Ellwanger Mannschaft in der Landesliga

Für die Basketball-Herren des TSV Ellwangen, dem Zweitplatzierten der Bezirksliga Neckar/Rems, ist es am Samstag in der Relegation um den letzten freien Platz in der Landesliga gegangen. Gegner waren die SG Weinstadt und der BBC Stuttgart. In diesem Turnier hatten die Mustangs zwei Spiele hintereinander zu bestreiten. Der TSV setzte sich durch und spielt in der Landesliga - ein Novum.

Zuerst ging es dabei gegen die SG Weinstadt, die ebenfalls den zweiten Platz in ihrer Bezirksliga erkämpft hatte. Den mit sieben Spielern angereisten TSVlern merkte man zu Beginn der Partie an, dass sie schon länger keine Wettkampfsituation mehr zu bestreiten hatten. Da die Weinstädter jedoch ebenfalls alles andere als treffsicher waren, gingen die Ellwanger mit nur vier Punkten Rückstand in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte fand man dann immer besser in den Spielrhythmus. So übernahmen die Mustangs im letzten Viertel wieder die Führung und bauten den Vorsprung bis zum Schlusspfiff auf über zehn Punkte aus – Endergebnis 65:54. Nach diesem ersten Sieg ging es gleich im Anschluss weiter gegen Stuttgart aus der Landesliga. Die Stuttgarter hatten in der ersten Partie Weinstadt geschlagen, entsprechend war diese Begegnung entscheidend. Die Ellwanger gingen mit einem guten Touch ins Spiel und konnten sich in den ersten Minuten gleich mit 19:13 absetzen.

Dieter Herbert, Top-Scorer in beiden Partien für den TSV, versenkte mehrere Dreier und Dominik Kettner hielt mit engagiertem Einsatz die Verteidigung zusammen. Egal wann die Stuttgarter punkteten, die Mustangs hatten immer die passende Antwort parat und hielten den Vorsprung bis zum Seitenwechsel auf 46:37. In der zweiten Halbzeit presste nun der BBC, um schnelle Ballgewinne zu erzielen. Dieser Plan ging jedoch nicht auf, da Aufbauspieler Joe Hoffmann den Ballvortrag phänomenal gestaltete und die Heimmannschaft immer wieder mit hartem Zug zum Korb empfindlich traf. Auch in der Endphase der Begegnung hielten die Ellwanger mit großem Kampf den BBC auf Abstand. Marius Lutz verwandelte eine Reihe von Freiwürfen sicher.

Als eine Minute vor Schluss Christian Bleyer seinem Verteidiger enteilte und mit einem Korbleger plus Foul die Führung auf 70:83 erhöhte, war das Spiel entschieden. Die TSV Ellwangen Mustangs schaffen damit nach leidenschaftlichem Einsatz doch noch, als erste Ellwanger Basketballmannschaft überhaupt, den sensationellen Aufstieg in die Landesliga.