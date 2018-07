Preisverleihung beim Filmfestival Venedig

Venedig (dpa) - Bei den 68. Internationalen Filmfestspielen in Venedig werden heute die Preise vergeben. Die Jury wird die Gewinner am Abend ab 19.00 Uhr verkünden. In dem Wettbewerb des Festivals konkurrieren in diesem Jahr 23 Filme um die begehrten Auszeichnungen. Darunter sind auch die neuen Werke von Roman Polanski, George Clooney und David Cronenberg. Der Hauptpreis ist der Goldene Löwe für den besten Film. Das Festival in Venedig ist das älteste Filmfestival der Welt. Es wurde 1932 gegründet.