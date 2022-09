Preishammer an Kißlegger Tankstelle: Diesel rasselt auf 1,79 Euro!

Lange Autoschlangen gab es am Freitagabend an der Shell-Tankstelle in der Friedrich-List-Straße 2 in Kißlegg zu beobachten. Der Grund: Der Literpreis für Diesel war - trotz der seit Monaten stark erhöhten Preise - auf für die Region rekordverdächtige 1,79 Euro abgefallen. Wie eine Mitarbeiterin der Shell-Tankstelle gegenüber unserer Zeitung berichtete, habe der Preis zwischenzeitlich gar bei 1,76 Euro gelegen. Laut Vergleichsportalen wie "ich-tanke.de" oder "clever-tanken.de" lag die Tankstelle im Luftkurort damit ganze 20 Cent unter den derzeit üblichen Preisen an Tankstellen im Kreis Ravensburg.

"Die stehen hier Sturm. Ich weiß nicht so richtig, was los ist", sagte die Mitarbeiterin am Telefon, während sie damit beschäftigt war, die Heerscharen an Autofahrern abzukassieren, die den Weg nach Kißlegg gefunden hatten. Vermutlich hatten Bilder der Preistafel ihren Weg in Whatsapp- und Facebook-Gruppen gefunden und so für den Ansturm am Freitagabend gesorgt. Zwar fallen die Dieselpreise seit vier Wochen kontinuierlich ab, dennoch war der Preissturz an der Shell-Tankstelle ungewöhnlich deutlich.

Extrem günstiger Diesel-Preis in Kißlegg wegen eines Fehlers?

Warum die Preise ausgerechnet in Kißlegg so niedrig waren, konnte sich die Mitarbeiterin auch nicht erklären. Ein Fehler sei wohl nicht ausgeschlossen. Die Autofahrer, die die Gunst der Stunde genutzt haben, dürfte es freuen - immerhin brachte ihnen das Tanken an der Shell-Tankstelle vor dem verlängerten Wochenende ein gehöriges Preisersparnis ein - wenngleich die 1,79 Euro nicht an das Niveau vom Vorjahr kamen. Damals lag der durchschnittliche Preis laut ADAC bei 1,04 Euro.

Dass es gerade hier besonders billigen Sprit gibt, lässt aufhorchen. Denn: Eine in der Region bekannte, besonders günstige Tankstelle, ist die Shell-Station im Kißlegger Gewerbegebiet Zaisenhofen nicht.

Schwäbische.de hat vor einiger Zeit die Preise an Tankstellen entlang der A96 in Wangen, Kißlegg und Leutkirch im Allgäu genauer unter die Lupe genommen. Seinerzeit war das Tanken in Wangen besonders teuer und in Leutkirch relativ günstig. Kißlegg lag preislich wie geografisch dazwischen.

Den Preistreiber sah man damals in Leutkirch: Die freie Tankstelle bei Feneberg-Kaufmarkt war im Vergleichszeitraum die günstigste. Das ist auch das Ziel des Betreibers: „Wann immer es wirtschaftlich möglich ist, der günstigste Anbieter zu sein“ werde laut einer Feneberg-Sprecherin angestrebt. „Als freie Tankstelle haben wir den Vorteil, dass wir nicht markengebunden sind und den Sprit auf dem freien Markt dort einkaufen, wo er gerade am günstigsten ist.“

Zumindest an diesem Freitagabend dürfte es der freien Tankstelle aber nicht gelungen sein, die günstigste in der Region zu sein. Denn im Gegensatz zum Preisausreißer Shell in Kißlegg mit seinen 1,79 Cent pro Liter Diesel, war die freie Feneberg-Tankstelle in Leutkirch mit 2,04 geradezu teuer – wie viele andere auch.