Preisgekrönter Pianist gibt Konzert

Antonii Baryshevskyi, Arthur-Rubinstein-Preisträger aus Kiew, gibt am Mittwoch, 4. August, von 19 Uhr an im Bibliothekssaal des Klosters Schussenried ein Klavierkonzert.

Veranstalter sind der Kulturverein Ummendorf und der Förderverein für die International Summer Academy of Music (Förder-ISAM). Gespielt werden Werke berühmter Komponisten, unter anderem von Mozart, Rachmaninoff, Liszt und Chopin. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Antonii Baryshevskyi wurde 1988 in Kiew geboren und spielt seit seinem siebten Lebensjahr Klavier. Nach der Ausbildung an der Lysenko Sekundarschule für Musik in Kiew, studierte er an der Nationalen Musikakademie der Ukraine und an der Ecole Normale de Musique de Paris. Er ist Solist der Nationalen Philharmonie der Ukraine. Zudem ist er vieler internationaler Klavierwettbewerbe. Er ist schon in vielen weltberühmten Häusern aufgetreten, etwa in der Wigmore Hall in London und der Berliner Philharmonie.