Der Aalener Musikerin Veronica Gonzalez ist es gelungen, den argentinischen Gitarristen und Komponisten Juan Falú in die Region zu holen. Der „Meister der argentinischen Gitarre“ kommt am Freitag, 27. Juli, um 20 Uhr ins Hüttlinger Forum. Dort bietet er argentinischer Folklore, Milonga und Tango.

Juan Falú ist ein argentinischer Gitarrist und Komponist, der auf dem Gebiet der lateinamerikanischen Folklore und der klassischen Musik sehr geliebt ist. In den 1990er Jahren realisierte er eine Reihe von Projekten in staatlichen Auftrag. Seit 1995 organisierte Falú die jährlichen Festival „Guitarras del Mundo“, Gitarren dieser Welt. Im Centro Cultural San Martín der Stadt Buenos Aires leitete er zwei Gitarrenfestivals und den Veranstaltungszyklus Maestros del Alma mit der Pianistin Hilda Herrera. Weiterhin ist er Gründungsmitglied der Guitarristas de América (GUIA).

Kult-Status in der Gitarrenwelt

Falú geniesst Kult-Status in der Gitarrenwelt. Er trat als Solist in über 20 Ländern Europas, Asiens, Nord- und Südamerikas auf. Neben unzähligen Aufnahmen mit renommierten Musikern veröffentlichte er über 30 Soloalben. Falú erhielt die bedeutendsten Auszeichnungen Argentiniens wie den nationalen Musikpreis 2000, den Clarín-Preis in den Jahren 2001 und 2008 und den Gardel-Preis 2007 für die beste Schallplatte des Jahres.

Philosophisch versiert

Ein Mann, eine Gitarre und ganz viel Talent. So könnte man die Ausstrahlung Falús zusammenfassen. Aber selbst das würde wohl kaum ausreichen, die facettenreichen Begabungen des 1948 in Tucumán geborenen, philosophisch versierten Künstlers auch nur annähernd in Worte fassen zu wollen. Eher scheu als Person, zurückhaltend, teils mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht und doch sehr bestimmt, in dem, was er tut.

Sein Wirken ist seit über 30 Jahren fest in der argentinischen Folklore verwurzelt, und er verbindet hingebungsvoll Werke mit klassischen und zeitgenössischen Elementen.

Unter anderem wirkte Juan Falú auch im Musikfilm „Argentina“ von Carlos Saura mit.