Preisgekörntes „AtosTrio“ spielt in Schloss Achberg

Das Achberger Konzertprogramm im Bodenseefestival 2022 unter dem Motto „Natur“ ist gestartet. Nach „Bird’s Paradise“ des Ensembles Spark und „Oh wie schön ist deine Welt“ der Gesangsklasse des Vorarlberger Landeskonservatoriums wird ein besonderer Höhepunkt das „Atos Trio“ aus Berlin sein, das mit einem Erwachsenen- und einem Kinderkonzert im Schloss am 28. und 29. Mai zu Gast ist. Die Schlosskonzerte sind ein besonderes Erlebnis. Der Rittersaal mit seiner prächtigen, 30 Tonnen schweren Stuckdecke wird in den Ecken von vier Schützen geziert, die auf einen gemeinsamen Punkt in der Mitte des Raumes zielen. Die Schützen – darunter ein Janitschar – verweisen auf die Siege des Deutschen Ordens gegen das Osmanenreich am Ende des 17. Jahrhunderts und lassen beim einen oder anderen in der Raummitte sitzenden Konzertbesucher noch heute ein leicht mulmiges Gefühl aufkommen.