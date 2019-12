Preise für internationales Engagement an der Hochschule Aalen verliehen

Aalen (an) - Für ihr großes ehrenamtliches Engagement die Studierenden Daniela Archila, Daniel Fritsche und Fiona Wißmann von der Hochschule Aalen geehrt worden. Außerdem wurden 28 Zertifikate an neue Ehrenbotschafter Ostwürttembergs verliehen. Sie setzen sich für den internationalen Austausch ein.

Der mit 1000 Euro dotierte Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes ging an die Kolumbianerin Daniela Archila, Studentin des Studiengangs Internationale Betriebswirtschaft. In seiner Laudatio hob Professor Jürgen Strauß Archilas ehrenamtliches Engagement hervor. Sie habe mehrfach am Buddy-Programm der Hochschule teilgenommen, ebenso wie an den Orientierungswochen für Austauschstudierende, Exkursionen oder interkulturellen Seminaren. Außerdem unterstützt sie die Bildung eines Mädchens aus einer armen Familie in Kolumbien. Für eine Musikgruppe hat sie neue Instrumente und Kostüme für ihre Auftritte besorgt. Um bedürftigen Kindern in Kolumbien effektiv helfen zu können, hat Archila die Stiftung Fundación Arrebol gegründet.

Der Verein International Society Aalen Preise zeichntete Daniel Fritsche, frischegebackener Absolvent des Masterstudienganges Technologiemanagement, als Buddy of the Year aus für seine beispiellose Betreuung internationaler Studierender sowie durch seine mehrfache Teilnahme am Buddy-Programm für geflüchtete Jugendliche. Dafür gibt es 500 Euro.

Den gleich hoch dotierten Preis „Ausland erfahren und teilen“ gewann Fiona Wißmann, Studentin des Studiengangs Augenoptik/Optometrie. Sie hatte ihre Erfahrungen im Auslandssemester an der University of New South Wales in Sydney (Australien) nicht nur in ihrer Bachelorarbeit in einem Leitfaden für die nächsten Studierenden professionell aufbereitet, sondern auch Erklär-Videos angefertigt.

Bei der internationalen Weihnachtsfeier wurden außerdem Zertifikate an 28 Studierende der Hochschule Aalen, der DHBW Heidenheim und der PH Schwäbisch Gmünd für ihre erfolgreiche Teilnahme am Ehrenbotschafterprogramm vergeben. Eingerahmt wurden die Preisverleihungen von einem kulturellen Begleitprogramm. Ein Highlight war der Auftritt des