Preise für fünf Künstler in der Städtischen Galerie

Fünf Künstler haben sich am Sonntagnachmittag in Ehingen über einen Preis gefreut. Für ihre selbsterstellten und ausgestellten Buchobjekte in der Städtischen Galerie in Ehingen wurden die „Publikumslieblinge“ ausgezeichnet.

Am 6. Mai war die offene Frühjahrsausstellung der Kunstfreunde Ehingen eröffnet worden und die Besucher der Vernissage durften ihre Stimme an ihr Lieblingsobjekt vergeben. Die Künstler erstellten ein Kunstobjekt aus einem Buch oder mehreren Büchern. Ihrer Fantasie ließen sie dabei freien Lauf. Jedes einzelne Kunstobjekt spiegelte eine andere Stimmung wider. So versprühte das eine Lebensfreude und Fröhlichkeit und ein anderes wiederrum Nachdenklichkeit oder Trauer.

Die zahlreichen Kunstobjekte, die aus Büchern hergestellt wurden, schmückten nun über mehrere Wochen die Räume der Städtischen Galerie. Gemeinsam mit der Preisverleihung wurden dann auch die Kunstobjekte abgebaut und Platz für Neues geschaffen. Den vierten Platz gab es zwei Mal zu vergeben. Mit dem Titel „Das Hosentaschenbuch“ konnte Jutta Neßlauer aus Ehingen neben Ebo Leichtle aus Ehingen, dessen Werk den Titel „Hommage à Tinguely“ trug, den vierten Platz belegen. Den dritten Preis gewann die Vorsitzende der Kunstfreunde Ehingen, Anne Linder, die bei der Preisverleihung nicht anwesend sein konnte, mit ihrem Werk „Auf dem Bücherberg“.

Die Ehinger Schülerin Hariklia Romanou von der Magdalena-Neff-Schule, betreut von Lehrerin Rita Schrade, belegte mit ihrem Werk „Begegnung Mensch Tier“ den zweiten Platz. Den ersten Platz für den Publikumsliebling erhielt Sigrid Scherb aus Altsteußlingen für ihr Werk „Missbrauch der Schriften“.