Preise der Fasnet-Tombola sind eingelöst

„An alle, die Farbe für die Fasnet bekennen“ gab es im Februar einen Aufruf im Durchhauser Mitteilungsblatt, Gärten, Höfe oder Häuser närrisch zu schmücken, um so wenigstens ein kleines bisschen Fasnet im Dorf sichtbar zu machen. Anfang März wurden dann die drei Gewinner der Aktion bekannt gegeben.

Den 1. Preis, eine Essenseinladung von und mit Bürgermeister Simon Axt, konnten Anton und Elfriede Motz kürzlich einlösen. Bei bestem Essen im Sportheim und guter Unterhaltung freute man sich über die gelungene Aktion. Ein besonderes Dankeschön gilt der Initiatorin Gertrud Schlecht.

In rundum angenehmer Atmosphäre, versorgt mit Knabbereien und Getränken, nahmen die Gewinner des 2. Preises, die Eheleute Carolin und Kristof Dieckmann an der Gemeinderatssitzung am 30. März teil.

Heike und Jürgen Zetting haben ihren Gewinn des 3. Preises eingelöst. Bei einem Besuch des Bauhofs und Vorstellung des neuen Salzsilos durften Sie ein Säckle Salz mit nach Hause nehmen.

Bürgermeister Simon Axt freute sich sehr über alle, die sich an dieser Aktion beteiligt haben und bedankte sich auch für den gezeigten Frohsinn.