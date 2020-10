Preis für Ulmer Forscher: Dank ihnen soll Hautkrebs früher erkannt werden

Etwa 23 000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an Hautkrebs, rund 3000 Menschen sterben jährlich daran. Bislang sind Untersuchungen zur Hautkrebsfrüherkennung in hohem Maße von der Erfahrung des untersuchenden Arztes abhängig:

So erfolgen Biopsien, also die chirurgischen Entnahmen von tumorverdächtigem Gewebe, bisher meist ausschließlich auf Basis visueller Kontrollen. Manche bösartigen Melanome werden dabei übersehen oder nicht frühzeitig genug erkannt.

Neuartiges Verfahren zur Hautkrebsfrüherkennung

Ulmer Wissenschaftler haben jetzt ein neuartiges Verfahren zur Hautkrebsfrüherkennung entwickelt, das die Diagnostik präziser, kostengünstiger und einfacher macht. Mithilfe eines hyperspektralen Kamerasystems, kombiniert mit strukturierter Beleuchtung, können Vorstufen bösartiger Melanome und kleinste Unterschiede in der Mikrostruktur des Gewebes zuverlässig detektiert werden.

Für ihre Leistungen sind Dr. Karl Stock und Physik Steffen Nothelfer vom Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Messtechnik an der Universität Ulm am Donnerstag in Köln mit dem Otto von Guericke-Preis ausgezeichnet worden. Der Preis wird einmal im Jahr für herausragende Leistungen von der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke” (IGF) vergeben und ist mit 10 000 Euro dotiert.

Erkennung von schwarzem Hautkrebs im Blick

„Wir haben ein Gerät entwickelt, das den Arzt bei der Erkennung von schwarzem Hautkrebs unterstützen soll”, erklärt Stock das Ergebnis der Forschungsarbeiten. „Damit können wir die optischen Eigenschaften eines Gewebes in jedem Punkt exakt bestimmen und daraus auf Gewebeveränderungen schließen.“ In erster Linie komme das Gerät den Patienten zugute, denn je früher das Melanom entdeckt wird, desto höher seien die Überlebenschancen des Patienten, resümiert Stock.