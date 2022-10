Pray & Play am 21. Oktober in Westernheim

Am Freitag, 21. Oktober, heißt es in Westernheim wieder „pray & play“. Laut Ankündigung des Veranstalters verbirgt sich dahinter eine Gemeinschaftsaktion des Männertreffs und der Ministranten der Katholischen Kirchengemeinde. Um 18.30 Uhr lädt der Männertreff zum gemeinsamen Rosenkranzgebet in die Christkönigskirche ein. Gegen 19.15 Uhr, im Anschluss an das Gebet, öffnen die Ministranten die Türen zum Saal der Marienburg. Verschiedene Karten- und Brettspiele warten darauf benutzt zu werden. Eigene Spiele können ebenfalls mitgebracht werden.