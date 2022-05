Gemeinsam zum Wunschkind: Next Fertility Ulm berichtet

Die größte Freude wäre ein eigenes Kind, aber der Kinderwunsch möchte einfach nicht in Erfüllung gehen. Viele Paare sind unglücklich oder gar verzweifelt und leiden darunter. Aber es gibt Hoffnung.

„Etwa 2.000 Paare pro Jahr melden sich bei uns, dem Team Next Fertility Ulm, wenn es mit einer Schwangerschaft auf natürlichem Wege nicht klappen möchte“, sagt Prof. Dr. med Karl Sterzik. „Die Gründe für eine ausbleibende Schwangerschaft werden zunächst festgestellt. Gemeinsam mit dem Paar überlegen wir dann, welche Therapiemöglichkeit am passendsten ist, damit sich der Kinderwunsch endlich erfüllen kann“, ergänzt Dr. med. Erwin Strehler.



Bereits im letzten Jahr sind die Praxisklinik Frauenstraße und das Kinderwunschzentrum Ulm zu Next Fertility Ulm zusammengewachsen und haben ihre Praxisräume komplett in die Ulmer Einsteinstraße verlegt. Next Fertility Ulm zählt zur internationalen Next Clinics-Gruppe, die darauf bedacht ist, nur Fachärzte ins Netzwerk aufzunehmen, die sich über mehrere Jahre mit herausragenden Leistungen einen Namen gemacht haben.

Medizinisches Know-how dank jahrelanger Erfahrung

Einige der Experten arbeiten seit mehr als 20 Jahren in ihrem Fachbereich und waren entscheidend beim Aufbau der Reproduktionsmedizin in ihren Ländern beteiligt. Für eine erfolgreiche Behandlung im Ulmer Kinderwunschzentrum ist diese Erfahrung Gold wert. Neben einer erfolgversprechenden Behandlung möchte das Expertenteam auch einen Rahmen schaffen, in dem sich Patientinnen und Patienten wohl und gut aufgehoben fühlen. „Die Grundlage dafür sehen wir in einem guten, individuell zugeschnittenen Service.



Unsere Tätigkeiten stützen sich deshalb auf drei grundlegende Säulen, die unsere Werte verkörpern:

Wir glauben, dass jede Patientin, jeder Patient einzigartig ist. Wir bemühen uns um ein persönliches, vertrauensvolles Verhältnis zu ihnen und sorgen leidenschaftlich für ihr Wohlbefinden. Individuelle Therapielösungen und der Traum einer erfolgreichen Schwangerschaft stehen dabei immer im Fokus.

Das Kinderwunschzentrum Next Fertility ist in Sachen medizinischer Geräte und Technik stets auf dem aktuellen Stand. Im internationalen Netzwerk haben wir uns gemeinsam der Innovation verschrieben und verbessern laufend unsere therapeutischen Ergebnisse, damit das Wunder Kind wahr werden kann.

Am Samstag, 28. Mai ist von 14 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür.