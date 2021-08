Präsidentenwechsel bei Rotary

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Friedrichshafen/Tettnang - Der Geschäftsführer des Regionalwerks Bodensee tritt die Nachfolge von Dr. med. vet. Klaus Kuglmeier an, welcher das rotarische Amt satzungsgemäß nach einem Jahr an seinen Nachfolger übergibt.

Klaus Kuglmeier und Michael Hofmann werden wohl in die Clubgeschichte eingehen, als die Clubpräsidenten in der Corona-Pandemie. Doch als besonders wertvoll zu bewerten ist vor allem das ehrenamtliche Handeln, als Kern der Gemeinschaft auch während der Pandemie, welches trotz der Umstände stets lebendig, nah- und spürbar gewesen ist, so Pastpräsident Klaus Kuglmeier bei der offiziellen Ämterübergabe im Hopfengut. So konnten auch im vergangenen rotarischen Jahr viele der sozialen regionalen und internationalen Projekte von Rotary weitergeführt und entwickelt werden. Außerdem vergab Klaus Kuglmeier gleich zwei Paul-Harris-Fellowships: Einen an den Pastpräsident 2020/21 Hermann Wieland für seinen herausragenden Einsatz; seit Jahren engagiert er sich im Vorstand unseres Rotary-Clubs Friedrichshafen-Tettnang, überarbeitete die Satzung des Clubs und die Satzung des Fördervereins und ist Mitgliedsbeauftragter im Distrikt. Und einen weiteren Paul-Harris-Fellow an Andreas Wolf, der sich seit inzwischen 21 Jahren für den internationalen Dienst unseres Clubs einsetzt, Grants beauftragt und betreut.

Michael Hofmann blickte in seiner Ansprache nach vorne und darf hoffentlich wieder mit mehr Präsenztreffen rechnen, um den Austausch und die Freundschaft neben den hybriden Meetings mit persönlicher Begegnung zu stärken. Aber auch die sich als erfolgreich bewiesenen durchgeführten Hybridmeetings werden zu den Präsenztreffen weiter umgesetzt.

Das kommende rotarische Jahr steht unter dem Motto: „Serve to Change Lives – Engagieren um Leben zu verändern“.

Einen eigenen inhaltlichen Schwerpunkt möchte Michael Hofmann in diesem Jahr vor allem auf das Thema Klimaschutz und die Behebung von Pandemieschäden in der Region legen. „Wir sehen, dass Menschen, die sozial benachteiligt sind, sich besonders schwer tun, Klima- und Pandemiebedingte Schäden zu bewältigen. Hier können wir Rotarier schnell und unbürokratisch helfen und Nöte lindern“, so Michael Hofmann.