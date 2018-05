Prälat Franz Glaser predigt vor der Stoffelbergkapelle

Den traditionellen Pfingstgottesdienst hat Prälat Franz Glaser am Montag bei der Dreifaltigkeitskapelle auf dem Stoffelberg mit mehreren hundert Gläubigen gefeiert. Ein Großteil von ihnen ließ sich anschließend zum Frühschoppen der Ehinger Stadtkapelle auf der Obstwiese oberhalb von Altsteußlingen nieder.

Aus der Kraft des Glaubens hätten vor mehr als acht Jahrzehnten der Katholische Arbeiterverein und die Kolpingfamilie in Ehingen die heute noch lebendige Tradition ins Leben gerufen, erinnerte Franz Glaser an den Beginn am Pfingstmontag 1931. Zogen ursprünglich hauptsächlich Gläubige aus Ehingen zur Kapelle auf dem Stoffelberg, so kommen sie längst auch von der ganzen Ehinger Alb und noch weiter her, wie der in Altsteußlingen geborene und heute in Ertingen bei Riedlingen lebende Gerhard Schenzle.

Bei schönem Wetter folgten der Einladung zum Gottesdienst vor der seit 1496 auf dem am höchsten Punkt der ehemaligen Verbindungsstraße nach Altsteußlingen stehenden Kapelle besonders viele Menschen, die aus der gemeinsamen Feier der Ausgießung des Heiligen Geistes Kraft für das Bestehen des Lebens schöpfen. Unter der Leitung von Michael Hafner begleitete die Blechbläsergruppe der Stadtkapelle die Lieder.

„Zum Leben als Christ gehören Freude und der Ernstfall des Glaubens“, sagte Prälat Franz Glaser. Noch nie seien so viele Christen verfolgt worden wie heute. Man schäme sich, wie selbst Bischöfe über das Kreuz diskutierten, merkte er zu der in Bayern geplanten Aufhängung von Kruzifixen in öffentlichen Räumen an. Am Ende der Feier verwies er nicht nur auf den Frühschoppen der Stadtkapelle, sondern auch auf den von der Kirchengemeinde Altsteußlingen am Dreieinigkeitssonntag bei der Stoffelbergkapelle gefeierten Gottesdienstes.