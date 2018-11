Postkartenräuber: Anklage steht

Neun Jahre lang hat der Postkartenräuber die Polizei in Vorarlberg und im Allgäu in Atem gehalten. Vor einem Jahr hat ein Kunde ihn im Landkreis Lindau bei einem Banküberfall überwältigt. Jetzt steht die Anklage gegen ihn wegen insgesamt 14 Überfällen.

Bekannt ist der 55-Jährige als Postkartenräuber geworden, weil er Polizei und Banken wiederholt eine Postkarte geschickt hat – mit der Botschaft „Ich komme wieder“. Insgesamt 14 Banken und Postfilialen in Vorarlberg und in Deutschland soll er ausgeraubt haben. Laut der „Neuen Vorarlberger Tageszeitung“ liegt nun ein Gutachten vor, wonach der Verdächtige zurechnungsfähig gewesen sein soll. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft in Vorarlberg ihn offiziell angeklagt.

Wann dem Tiroler, der in der Justizvollzugsanstalt Feldkirch sitzt, der Prozess gemacht wird, steht noch nicht fest. Verhandelt wird gegen den mutmaßlichen Serienbankräuber nur in Vorarlberg. Die deutsche Justiz hat ihre Verfahren dorthin abgegeben. Der 55-Jährige steht im Verdacht, auch die Volksbank in Opfenbach und die Raiffeisenbank in Heimenkirch überfallen zu haben. Bei dem letztgenannten Überfall wurde er auf frischer Tat festgenommen. Ein Bankkunde hatte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.