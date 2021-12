Plakat- und Postkartenaktion für den Bahnübergang Kißlegg

Aktionen für einen baldigen Bau der Bahnunterführung Kißlegg sind gestartet. Mit dem Aufstellen des ersten Plakats wurde nun verdeutlicht, dass die Zustände am Bahnübergang unhaltbar sind, teilt die Gemeinde Kißlegg mit. Das Land müsse seine Anstrengungen für einen baldigen Baubeginn intensivieren. Weitere Plakate sollen in den kommenden Tagen und Wochen folgen.

Die Kißlegger Bürgerschaft und alle, die mithelfen wollen, haben in zwei Wochen die Möglichkeit, sich bei einer Postkartenaktion an die Landesregierung zu beteiligen. Dazu werden im „Kißlegger“ Postkarten beigelegt, die – laut Gemeinde gerne mit freundlichen Grüßen zu Weihnachten und/oder dem neuen Jahr versehen – direkt an den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gesandt werden. Viele Postkarten würden ein starkes Zeichen ergeben.