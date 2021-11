Post für Isnyer im Ausland

Jedes Jahr im Dezember schreibt Bürgermeister Rainer Magenreuter einen Brief an die Isnyer, die im Ausland leben. Diese Tradition hatten schon seine Vorgänger gepflegt, wobei der postalische Versand inzwischen um das Format von E-Mails ergänzt wurde. Bevor das nächste Schreiben dieses Jahr das Rathaus verlässt, freut sich die Stadtverwaltung über Informationen zu Isnyern im Ausland, die bislang noch nicht zu den Adressaten gehören.

„Wer aus Isny jemanden kennt, der sich fern der Heimat über solch einen Brief freuen würde, kann sich im Rathaus bei Barbara Rau (E-Mail: barbara.rau@isny.de) melden; gern darf die Mail-Adresse angegeben werden, denn Mails kommen auch an, wenn der Adressat oder die Adressatin umgezogen ist“, heißt es in einer entsprechenden Einladung. Damit Isnyer im Ausland sich dieses Jahr noch über einen Brief freuen können, müssten Postadressen bis spätestens Montag, 6. Dezember, ins Rathaus gemeldet werden, für E-Mail-Adressen ist noch Zeit bis Donnerstag, 16. Dezember.

Positive Rückmeldungen in der Vergangenheit

Magenreuter möchte gerne sowohl Isnyer kontaktieren können, die nur vorübergehend fern der Heimat weilen, aber auch all jene, die endgültig ausgewandert sind. „Ob im Nachbarland oder tausende Kilometer entfernt – Nachrichten und Botschaften aus der Heimat interessieren viele von ihnen“, ist die Erfahrung aus Rückmeldungen in der Vergangenheit.

„Darum gibt es die Post aus dem Rathaus. Alles, was übers Jahr Bürger und Stadtverwaltung beschäftigte und bewegte“, finde sich im Schreiben des Stadtoberhaupts. „Wir freuen uns, mit dem Weihnachtsbrief allen Isnyern, die im Ausland leben, ein Stück Heimat zu schenken und sie über die aktuellen Ereignisse in unserer Stadt auf dem Laufenden zu halten“, erklärt Magenreuter.