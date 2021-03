Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat es vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island in Duisburg einen positiven Corona-Test gegeben. Der DFB bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung, ohne einen Namen zu nennen. Das Spiel gegen Island soll am Abend wie geplant um 20.45 Uhr stattfinden.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-966556/1

