Positive Erfahrungen trotz Niederlage

Ehingen - Nichts ist es geworden mit dem erhofften zweiten Auswärtssieg in Folge für den Basketball-Zweitligisten Team Ehingen Urspring. Zu groß war der personelle Aderlass beim Spiel bei den Bayer Giants Leverkusen, um wenige Tage nach dem 86:83 in Trier eine 82:97-Niederlage zu vermeiden. „Viel ist gegen uns gelaufen“, sagte Domenik Reinboth, Trainer des Teams Ehingen Urspring.

Da war der Ausfall von Mathias Groh (krank) und noch kurzfristiger von Ferenc Gille, der nach der Bus-Anreise so erhebliche Rückenbeschwerden hatte, dass sein Einsatz für die Verantwortlichen des Teams Ehingen Urspring keinen Sinn ergab. Schmerzhaft war das Fehlen von Gille, der in Trier eine starke Leistung gezeigt hatte (20 Punkte/9 Rebounds), für die gesamte Mannschaft. Ein Nachteil für Ehingen Urspring in Leverkusen war auch, dass Kameron Hankerson früh drei Fouls hatte und im dritten Viertel sein viertes kassierte. Dies schränkte die Wechselmöglichkeiten von Trainer Reinboth weiter ein – er sprach von einer 7,5er-Rotation, nachdem Hankerson schon in Halbzeit eins stark foulbelastet nur noch dosiert einzusetzen war.

Im letzten Viertel blieb noch eine Rotation mit sieben Mann, nachdem der US-Amerikaner auch sein fünftes Foul kassiert hatte. Dies bedeutete Mehrarbeit für die Kollegen, von denen vier – De’Quan Abrom (34:34), Christian Oshita (32:41), Kevin Strangmeyer (32:24) und Jack Pagenkopf (30:37) mehr als 30 der 40 Spielminuten auf dem Feld standen. Zum Vergleich: Bei Leverkusen kam nur Topscorer JJ Mann (30:32) über eine halbe Stunde, die in der Rangfolge nächsten hatten deutlich weniger Spielzeit: Wyatt Lohaus (25:41) und Grant Dressler (24:50).

Aber Giants-Coach Hans-Jürgen Gnad schöpfte auch aus einem größeren Reservoir: Elf Spieler hatte Leverkusen aufgeboten, und mit Ausnahme von Thomas Fankhauser, der erst in der Schlussphase zum Einsatz kam, waren alle in die Rotation aufgeboten. Kein Wunder, dass die Giants, zudem ohne die Belastung eines Nachholspiels unter der Woche, am Ende frischer waren.

Domenik Reinboth zog trotz der Niederlage Positives aus der Partie. „Wir haben das Spiel verloren, aber viel gewonnen“, sagte er. Der Trainer des Teams Ehingen Urspring verwies auf die Mentalität der Mannschaft, die sich nie aufgab, und den Zusammenhalt, der auch dann noch zu erkennen war, als das Spiel verloren war. „Auch der letzten Korb wurde noch gemeinsam gefeiert“, so Reinboth. Anerkennung verdienten sich auch wieder die jungen Spieler: Kevin Strangmeyer (20 Jahre), der ohne die verletzten Gille, Groh und Akim-Jamal Jonah einzige Big Man gegen Leverkusen, der gegen Leverkusens Riesen Dennis Heinzmann, Marko Bacak und Eddy Edigin alle Hände voll zu tun hatte, und Franklyn Aunitz, der zweistellig punktete, aber auch die noch für das NBBL-Team spielenden Talente Maximilian Langenfeld und Mateo Vidovic. Der 17-jährige Langenfeld punktete gegen Trier (4) und gegen Leverkusen (5), der 16-jährige Vidovic, gegen Trier nicht dabei, erzielte gegen Leverkusen seine ersten beiden ProA-Punkte. „Es darf keine Dauerlösung sein, dass wir nur mit acht Spielern antreten“, sagte Reinboth. Auf der anderen Seite profitieren die Jungen davon, dass einige ältere Leistungsträger ausfallen. Die Einsatzzeiten werde Talente wie Langenfeld und Vidovic persönlich weiterbringen und dem Team insgesamt guttun, so der Trainer – weil sich die Entwicklung der jungen Spieler auch im Training niederschlagen werde.

Während das Team Ehingen Urspring in der von der Pandemie überschatteten Saison sechs Spiele absolviert hat und die Giants aus Leverkusen als eine der wenigen Vereine bereits sieben (und damit so viele wie zu diesem Zeitpunkt vorgesehen), haben die Gladiators Trier einiges aufzuholen. Die Partie gegen Ehingen Urspring am vergangenen Mittwoch war ihre erste nach mehrwöchiger Zwangspause und Quarantäne, am Samstag folgte die zweite – wiederum zu Hause gegen die Kirchheim Knights. Im zweiten Anlauf kamen die Gladiators zum ersten Heimsieg (97:89). Und das trotz ebenfalls kleiner Rotation, weil zwei sehr wichtige Spieler, Jermaine Bucknor (nach Ansteckung mit dem Coronavirus noch nicht ganz fit) und Kalidou Diouf (Achillessehenenprobleme) ausfielen.

Dennoch stellte Triers Trainer Marco van den Berg erfreut fest: „Wir sind im Vergleich zum Spiel gegen Ehingen gewachsen und haben es deutlich besser gemacht. Das wollten wir sehen.“ Verbessert zeigte sich auch der frühere Ehingen-Urspring-Trainer Dan Monteroso, von dem im Spiel gegen seinen Ex-Klub wenig zu sehen war und der nach seinem guten Debüt im Oktober gegen die Artland Dragons (12 Punkte) ein zweites Mal zweistellig punktete (11). Gegen Ehingen Urspring kam der US-Profi nur auf sechs Zähler, zwei davon von der Freiwurflinie. Im Spiel der Gladiators gegen Kirchheim überzeugte auch der frühere Urspringer Thomas Grün, der 18 Punkte erzielte – bei einer Trefferquote aus dem Feld von 63 Prozent. (aw)