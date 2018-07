Posaunen und Orgel erklingen in St. Martin

Zum nächsten Sommerkonzert lädt die Kirchengemeinde St. Martin die Zuhörer heute, Mittwoch, um 20 Uhr ein. Es spielt das Posaunenquartett „Tromposi“ zusammen mit dem Organisten Georg Enderwitz. Auf dem Programm stehen zwei doppelchörige Werke für Posaunen und Orgel von Gabrieli. Außerdem erklingen Kompositionen von A. Bruckner, G. Ph. Telemann und Steven Verhelst. Werke für Orgel von J.S. Bach und Sixtus Bachmann, einem Klosterkomponisten aus Obermarchtal, sowie eine Improvisation über französische Volkslieder. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 10 Euro, im Vorverkauf bei der Tabakstube im Ratloch 8 Euro. Anstelle der Bewirtung sind die Zuhörer an diesem Abend eingeladen, das Weinfest der JMS an der Eselmühle zu besuchen. Foto: Veranstalter