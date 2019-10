Portugal siegt: Ronaldo fehlt noch ein Tor zur 700

Europameister Portugal hat sich zum 3:0 (1:0)-Erfolg gegen Außenseiter Luxemburg in der Qualifikationsgruppe B zur Fußball-Europameisterschaft gemüht.

Zwar machte der Favorit damit einen weiteren Schritt in Richtung EM, doch Spitzenreiter bleibt das Team der Ukrainer, dem nun am Montag ein Remis im Top-Duell mit den Portugiesen reicht, um die Qualifikation für die EM unter Dach und Fach zu bringen.

Die Portugiesen waren in Lissabon über die gesamte Spielzeit das überlegene Team. Bernardo Silva hatte nach 16 Minuten eine schöne Vorarbeit von Nelson Semedo zum 1:0 verwertet, Cristiano Ronaldo nutzte einen fehlerhaften Rückpass mit einem Lupfer über Torhüter Anthony Moris in der 65. Minute. Der Torjäger verbuchte damit seinen sechsten Treffer in dieser EM-Qualifikation, nachdem er zuletzt gegen Litauen schon viermal getroffen hatte. Damit fehlt CR7 nur noch ein Tor zum spektakulären Jubiläum: zum 700. Treffer seiner Karriere, was bisher nur fünf Fußball-Profis - darunter Bayern-Profi Gerd Müller - gelang. Für den Endstand sorgte Goncalo Guedes eine Minute vor dem Ende.

Die Ukrainer, die bisher nur beim 1:1 in Portugal Punkte eingebüßt haben, verteidigten mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg in Charkiw über Litauen ihren Fünf-Punkte-Vorsprung in der Tabelle vor den Portugiesen. Ruslan Malinovsky sorgte für beide Treffer des Teams von Cheftrainer Andrej Schewtschenko (29./58.).

